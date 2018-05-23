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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:26
У меня тоже сумма кешбека уменьшилась гривен на 30-40 по сравнению со вчерашними показателями. За что побрили никто ещё не выяснил?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:34
mihasik написав:
Если вику гасить на сумму больше, чем кредит.лимит предусмотрен, то "лишние" деньги, автоматом на счет личных средств перекинуться? Или нужно гасить копейка в копейку, чтоб выйти на начальную сумму кред.лимита?
Копейка в копейку.
Я как-то кинул сумму больше. То не то что "лишние" на свой счёт не перекинулись, но и кредитный лимит не погасился. Эти деньги потом 3 дня найти не могли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:38
У меня кешбек по Б5 в норме. Заработал на прошлой неделе, если что
Всё IMHO
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:45
mustbe написав: Aps написав:
Играет конечно.
Если денег там нет и не было то значит они не зашли.
И проблема либо в реквизитах либо в отправителе
В начале мая Виика была в нуле.
За май выл выжран кредлим.
Реквизиты - верные, пополнял по ним раз 10.
Алла божится, что платеж уехал еще вчера.
Как жить, дорогая редакция ?
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях (ФИО, ИНН и номер телефона), проверим информацию о зачислении.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:47
klyde написав:
У меня тоже сумма кешбека уменьшилась гривен на 30-40 по сравнению со вчерашними показателями. За что побрили никто ещё не выяснил?
Напишите, пожалуйста, в личные сообщения Ваши контактные данные для проверки.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:48
TASCOMBANK написав: casper12 написав:
курси валют банку на вході в тас2ю це курс валют готівковий у відділенні чи курс карток?
Це готівковий курс валют.
чому б туди не додати курс карток?!
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casper12
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Додано: Чет 24 тра, 2018 13:50
Потому что так отсекут часть прибыли от тех, кто рассчитывал на указанный курс)
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Alex_ki
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:03
Фантом написав: mihasik написав:
Если вику гасить на сумму больше, чем кредит.лимит предусмотрен, то "лишние" деньги, автоматом на счет личных средств перекинуться? Или нужно гасить копейка в копейку, чтоб выйти на начальную сумму кред.лимита?
Копейка в копейку.
Я как-то кинул сумму больше. То не то что "лишние" на свой счёт не перекинулись, но и кредитный лимит не погасился. Эти деньги потом 3 дня найти не могли.
Ясно. Как нашли потом?
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mihasik
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:08
mihasik написав: Фантом написав: mihasik написав:
Если вику гасить на сумму больше, чем кредит.лимит предусмотрен, то "лишние" деньги, автоматом на счет личных средств перекинуться? Или нужно гасить копейка в копейку, чтоб выйти на начальную сумму кред.лимита?
Копейка в копейку.
Я как-то кинул сумму больше. То не то что "лишние" на свой счёт не перекинулись, но и кредитный лимит не погасился. Эти деньги потом 3 дня найти не могли.
Ясно. Как нашли потом?
Честно говоря не знаю. Звонил на горячку, писал в чат. Как-то нашли.
К тому времени, как раз потратил лимит на пополняемую сумму, так что все деньги зашли на кредитную часть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:09
TASCOMBANK написав: mustbe написав:
В начале мая Виика была в нуле.
За май выл выжран кредлим.
Реквизиты - верные, пополнял по ним раз 10.
Алла божится, что платеж уехал еще вчера.
Как жить, дорогая редакция ?
Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях (ФИО, ИНН и номер телефона), проверим информацию о зачислении.
Спасибо, отправил
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mustbe
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