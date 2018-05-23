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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1774177517761777>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня тоже сумма кешбека уменьшилась гривен на 30-40 по сравнению со вчерашними показателями. За что побрили никто ещё не выяснил?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:34

  mihasik написав:Если вику гасить на сумму больше, чем кредит.лимит предусмотрен, то "лишние" деньги, автоматом на счет личных средств перекинуться? Или нужно гасить копейка в копейку, чтоб выйти на начальную сумму кред.лимита?


Копейка в копейку.
Я как-то кинул сумму больше. То не то что "лишние" на свой счёт не перекинулись, но и кредитный лимит не погасился. Эти деньги потом 3 дня найти не могли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:38

У меня кешбек по Б5 в норме. Заработал на прошлой неделе, если что
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:45

  mustbe написав:
  Aps написав:Играет конечно.
Если денег там нет и не было то значит они не зашли.
И проблема либо в реквизитах либо в отправителе

В начале мая Виика была в нуле.
За май выл выжран кредлим.
Реквизиты - верные, пополнял по ним раз 10.
Алла божится, что платеж уехал еще вчера.

Как жить, дорогая редакция ?


Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях (ФИО, ИНН и номер телефона), проверим информацию о зачислении.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:47

  klyde написав:У меня тоже сумма кешбека уменьшилась гривен на 30-40 по сравнению со вчерашними показателями. За что побрили никто ещё не выяснил?


Напишите, пожалуйста, в личные сообщения Ваши контактные данные для проверки.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

TASCOMBANK написав:
  casper12 написав:курси валют банку на вході в тас2ю це курс валют готівковий у відділенні чи курс карток?


Це готівковий курс валют.
чому б туди не додати курс карток?!
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Потому что так отсекут часть прибыли от тех, кто рассчитывал на указанный курс)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:03

  Фантом написав:
  mihasik написав:Если вику гасить на сумму больше, чем кредит.лимит предусмотрен, то "лишние" деньги, автоматом на счет личных средств перекинуться? Или нужно гасить копейка в копейку, чтоб выйти на начальную сумму кред.лимита?


Копейка в копейку.
Я как-то кинул сумму больше. То не то что "лишние" на свой счёт не перекинулись, но и кредитный лимит не погасился. Эти деньги потом 3 дня найти не могли.

Ясно. Как нашли потом?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:08

  mihasik написав:
  Фантом написав:
  mihasik написав:Если вику гасить на сумму больше, чем кредит.лимит предусмотрен, то "лишние" деньги, автоматом на счет личных средств перекинуться? Или нужно гасить копейка в копейку, чтоб выйти на начальную сумму кред.лимита?


Копейка в копейку.
Я как-то кинул сумму больше. То не то что "лишние" на свой счёт не перекинулись, но и кредитный лимит не погасился. Эти деньги потом 3 дня найти не могли.

Ясно. Как нашли потом?


Честно говоря не знаю. Звонил на горячку, писал в чат. Как-то нашли.
К тому времени, как раз потратил лимит на пополняемую сумму, так что все деньги зашли на кредитную часть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:09

  TASCOMBANK написав:
  mustbe написав:В начале мая Виика была в нуле.
За май выл выжран кредлим.
Реквизиты - верные, пополнял по ним раз 10.
Алла божится, что платеж уехал еще вчера.

Как жить, дорогая редакция ?


Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях (ФИО, ИНН и номер телефона), проверим информацию о зачислении.

Спасибо, отправил
mustbe
 
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