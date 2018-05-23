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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:24
TASCOMBANK написав: klyde написав:
У меня тоже сумма кешбека уменьшилась гривен на 30-40 по сравнению со вчерашними показателями. За что побрили никто ещё не выяснил?
Напишите, пожалуйста, в личные сообщения Ваши контактные данные для проверки.
Отправил в личку, спасибо!
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:11
Вопрос исчерпан: оказалось что за операции 07-08 мая кешбек начислился трижды и учитывался неверно всё время. А сейчас поправили. Спасибо офпреду за разъяснения.
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klyde
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:22
klyde написав:
Вопрос исчерпан: оказалось что за операции 07-08 мая кешбек начислился трижды и учитывался неверно всё время. А сейчас поправили. Спасибо офпреду за разъяснения.
и шо, теперь вы в долгу у кешбека?
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:34
klyde написав:
Вопрос исчерпан: оказалось что за операции 07-08 мая кешбек начислился трижды и учитывался неверно всё время. А сейчас поправили. Спасибо офпреду за разъяснения.
Что КБ уже дают?
Вы что отслеживаете все операции,откуда известно сколько должны насчитать?
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