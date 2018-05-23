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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1774177517761777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:24

  TASCOMBANK написав:
  klyde написав:У меня тоже сумма кешбека уменьшилась гривен на 30-40 по сравнению со вчерашними показателями. За что побрили никто ещё не выяснил?


Напишите, пожалуйста, в личные сообщения Ваши контактные данные для проверки.

Отправил в личку, спасибо!
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вопрос исчерпан: оказалось что за операции 07-08 мая кешбек начислился трижды и учитывался неверно всё время. А сейчас поправили. Спасибо офпреду за разъяснения.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:22

  klyde написав:Вопрос исчерпан: оказалось что за операции 07-08 мая кешбек начислился трижды и учитывался неверно всё время. А сейчас поправили. Спасибо офпреду за разъяснения.

и шо, теперь вы в долгу у кешбека?
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:34

  klyde написав:Вопрос исчерпан: оказалось что за операции 07-08 мая кешбек начислился трижды и учитывался неверно всё время. А сейчас поправили. Спасибо офпреду за разъяснения.

Что КБ уже дают?
Вы что отслеживаете все операции,откуда известно сколько должны насчитать?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:56

Хотел поднять лимит на количество операций: платил коммуналку.
При звонке в колл не дает возможность выбора: не реагирует на кнопки.
С двух телефонов.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:06

  guntherhouse777 написав:Хотел поднять лимит на количество операций: платил коммуналку.
При звонке в колл не дает возможность выбора: не реагирует на кнопки.
С двух телефонов.

Так кажисть больше 10оп низзя самому установить
Нуна писать заяву в отделении :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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