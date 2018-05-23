Отправил в личку, спасибо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:24
Отправил в личку, спасибо!
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:11
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вопрос исчерпан: оказалось что за операции 07-08 мая кешбек начислился трижды и учитывался неверно всё время. А сейчас поправили. Спасибо офпреду за разъяснения.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:22
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:34
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:56
Хотел поднять лимит на количество операций: платил коммуналку.
При звонке в колл не дает возможность выбора: не реагирует на кнопки.
С двух телефонов.
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:06
Так кажисть больше 10оп низзя самому установить
Нуна писать заяву в отделении
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:34
Не знал.
Но даже и не смог перейти в любое меню.
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:52
Отбой тревоги - приехало бабло.
Спасибо офпреду за помощь.
Хотя сегодня в обед я их еще не видел.
Но сейчас - они уже видны, ура !
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
... делайте хоть что-нибудь!
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