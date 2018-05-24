У меня минуса и не было, просто сумма уменьшилась(так получилось что накануне обратил внимание на сумму)
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:24
У меня минуса и не было, просто сумма уменьшилась(так получилось что накануне обратил внимание на сумму)
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:03
ну я реально в долгу был на 60 грн
причем, зашел бы на 2 дня позже - тоже не заметил был, мне лень считать что там как начисляется, и только из-за приближения 25 числа зашел для пополнения баланса.
тема была та же, какие то глюки, и в выписке по 3 раза суммы в течение 2-х дней, и на каждую сначала пришел кешбек, а потом его сняли. а я успел обналичить посредине
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:28
Сегодня подняла на сутки звонком в калл лимит на количество операций и на сумму. Вика.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:29
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