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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1775177617771778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:24

  Stringer написав:
  klyde написав:Вопрос исчерпан: оказалось что за операции 07-08 мая кешбек начислился трижды и учитывался неверно всё время. А сейчас поправили. Спасибо офпреду за разъяснения.

и шо, теперь вы в долгу у кешбека?

У меня минуса и не было, просто сумма уменьшилась(так получилось что накануне обратил внимание на сумму)
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:03

  Stringer написав:
  klyde написав:Вопрос исчерпан: оказалось что за операции 07-08 мая кешбек начислился трижды и учитывался неверно всё время. А сейчас поправили. Спасибо офпреду за разъяснения.

и шо, теперь вы в долгу у кешбека?


ну я реально в долгу был на 60 грн :)
причем, зашел бы на 2 дня позже - тоже не заметил был, мне лень считать что там как начисляется, и только из-за приближения 25 числа зашел для пополнения баланса.

тема была та же, какие то глюки, и в выписке по 3 раза суммы в течение 2-х дней, и на каждую сначала пришел кешбек, а потом его сняли. а я успел обналичить посредине
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:28

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Хотел поднять лимит на количество операций: платил коммуналку.
При звонке в колл не дает возможность выбора: не реагирует на кнопки.
С двух телефонов.

Так кажисть больше 10оп низзя самому установить
Нуна писать заяву в отделении :(

Сегодня подняла на сутки звонком в калл лимит на количество операций и на сумму. Вика.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:29

TASCOMBANK
Можете дать коментарии по поводу наличия либо отсутствия блокировки счетов вашего клиента
ДП «ІНСТАЛ»
Код (ЕГРПОУ): 41485067
Счет: 26000699049001
МФО: 339500
Банк: АТ "ТАСКОМБАНК"
?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:34

  J написав:TASCOMBANK
Можете дать коментарии по поводу наличия либо отсутствия блокировки счетов вашего клиента
ДП «ІНСТАЛ»
Код (ЕГРПОУ): 41485067
Счет: 26000699049001
МФО: 339500
Банк: АТ "ТАСКОМБАНК"
?



Такой возможности нет.
Для уточнения данной информации Клиенту лично необходимо обратиться в Контакт-центр по номеру 0 800 503 580.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вау, стали приходить сообщения о зачислении на 2909 Вики:
ХХХ UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором 002/хххххх-WC-980 25.05.0018 15:31:02

Да ещё и не транслитом) правда в тас2ю проводка ещё не прошла)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26

  TASCOMBANK написав:Акция действует для всех карт. Комиссии сервиса Tas2U нет для перевода с карт любых банков, которые подключены в системе. Комиссия будет взиматься только в случае если это предусмотрено тарифами Вашей карты.

а как быть с этим - http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/ ? :)
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 13:12

Панове, хто має свіжий досвід, неіменні Платівки (Visa Rewards) зараз 2 чи на 3 роки видають?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 14:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

klug написав:Панове, хто має свіжий досвід, неіменні Платівки (Visa Rewards) зараз 2 чи на 3 роки видають?
У меня до 2020 г. Получал в марте

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пытался по быстрому поставить tas2u-не ставится! Клуша на горячке, что только не советовала. Зашёл с ноута- системные требования- андроид не менее 5.1. Так шо я пока в пролете. Отправлю по старинке СЭПом в понедельник. Это уже второе приложение, где требуется андроид 5.1. Перввый- Экобанк. Надо менять телефон на с поддержкой 5g и NFC и андроидом 9. С запасом.
lel
 
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