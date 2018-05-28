У меня минуса и не было, просто сумма уменьшилась(так получилось что накануне обратил внимание на сумму)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:24
У меня минуса и не было, просто сумма уменьшилась(так получилось что накануне обратил внимание на сумму)
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:03
ну я реально в долгу был на 60 грн
причем, зашел бы на 2 дня позже - тоже не заметил был, мне лень считать что там как начисляется, и только из-за приближения 25 числа зашел для пополнения баланса.
тема была та же, какие то глюки, и в выписке по 3 раза суммы в течение 2-х дней, и на каждую сначала пришел кешбек, а потом его сняли. а я успел обналичить посредине
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:28
Сегодня подняла на сутки звонком в калл лимит на количество операций и на сумму. Вика.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:29
TASCOMBANK
Можете дать коментарии по поводу наличия либо отсутствия блокировки счетов вашего клиента
ДП «ІНСТАЛ»
Код (ЕГРПОУ): 41485067
Счет: 26000699049001
МФО: 339500
Банк: АТ "ТАСКОМБАНК"
?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:34
Такой возможности нет.
Для уточнения данной информации Клиенту лично необходимо обратиться в Контакт-центр по номеру 0 800 503 580.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вау, стали приходить сообщения о зачислении на 2909 Вики:
ХХХ UAH ЗАРАХОВАНО для погашення кредитної заборгованості за договором 002/хххххх-WC-980 25.05.0018 15:31:02
Да ещё и не транслитом) правда в тас2ю проводка ещё не прошла)
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26
а как быть с этим -
Додано: Суб 26 тра, 2018 13:12
Панове, хто має свіжий досвід, неіменні Платівки (Visa Rewards) зараз 2 чи на 3 роки видають?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 26 тра, 2018 14:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
У меня до 2020 г. Получал в марте
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
Додано: Пон 28 тра, 2018 22:04
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пытался по быстрому поставить tas2u-не ставится! Клуша на горячке, что только не советовала. Зашёл с ноута- системные требования- андроид не менее 5.1. Так шо я пока в пролете. Отправлю по старинке СЭПом в понедельник. Это уже второе приложение, где требуется андроид 5.1. Перввый- Экобанк. Надо менять телефон на с поддержкой 5g и NFC и андроидом 9. С запасом.
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