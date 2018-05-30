RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1776177717781779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день, коллеги?
Думаю занести долл. депо в Тас. Ваше мнение? Как банк выдает доллары? Какие нюансы есть по депо?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:47

  Алексей77 написав:Как банк выдает доллары?

Держат даже без предзаказа немного, в т.ч. мелкие. Очень удобно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 06.01.12
Подякував: 51 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  wig написав:Держат даже без предзаказа немного, в т.ч. мелкие. Очень удобно.


не всюди і не завжди
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 05:16

  Алексей77 написав:Добрый день, коллеги?
Думаю занести долл. депо в Тас. Ваше мнение? Как банк выдает доллары? Какие нюансы есть по депо?



...в универсале без предзаказа возвращают
abc111
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1776177717781779
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Грйс-мэн, slasva, Яша і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.