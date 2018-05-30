Добрый день, коллеги?
Думаю занести долл. депо в Тас. Ваше мнение? Как банк выдает доллары? Какие нюансы есть по депо?
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Додано: Вів 29 тра, 2018 08:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Добрый день, коллеги?
Думаю занести долл. депо в Тас. Ваше мнение? Как банк выдает доллары? Какие нюансы есть по депо?
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Додано: Вів 29 тра, 2018 11:47
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Додано: Чет 31 тра, 2018 05:16
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:01
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Выплатили первый раз кэшбек. И за 23-25 апреля тоже. Зря ругался и звонил. Буду активней пользоваться. Пока все ОК.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Как валюту банк отдает со сберегательного счета? Хочу небольшую сумму временно отложить. Получиться забрать когда захочу без предупреждения?
Размер имеет значение.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:43
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:48
Кстати, неделю назад в кассе предупредили о том, что и гривну свыше 30000 заказывать надо, правда не отказали и выдали всё что планировал снять.
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