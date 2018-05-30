Додано: Вів 29 тра, 2018 08:58

Добрый день, коллеги?

Думаю занести долл. депо в Тас. Ваше мнение? Как банк выдает доллары? Какие нюансы есть по депо?

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/