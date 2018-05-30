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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1776177717781779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день, коллеги?
Думаю занести долл. депо в Тас. Ваше мнение? Как банк выдает доллары? Какие нюансы есть по депо?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:47

  Алексей77 написав:Как банк выдает доллары?

Держат даже без предзаказа немного, в т.ч. мелкие. Очень удобно.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  wig написав:Держат даже без предзаказа немного, в т.ч. мелкие. Очень удобно.


не всюди і не завжди
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 05:16

  Алексей77 написав:Добрый день, коллеги?
Думаю занести долл. депо в Тас. Ваше мнение? Как банк выдает доллары? Какие нюансы есть по депо?



...в универсале без предзаказа возвращают
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Выплатили первый раз кэшбек. И за 23-25 апреля тоже. Зря ругался и звонил. Буду активней пользоваться. Пока все ОК.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Как валюту банк отдает со сберегательного счета? Хочу небольшую сумму временно отложить. Получиться забрать когда захочу без предупреждения?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:43

  2XL написав:Как валюту банк отдает со сберегательного счета? Хочу небольшую сумму временно отложить. Получиться забрать когда захочу без предупреждения?

в нашем отделении без предзаказа даже $100 не дают
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:48

  Stringer написав:
  2XL написав:Как валюту банк отдает со сберегательного счета? Хочу небольшую сумму временно отложить. Получиться забрать когда захочу без предупреждения?

в нашем отделении без предзаказа даже $100 не дают


Кстати, неделю назад в кассе предупредили о том, что и гривну свыше 30000 заказывать надо, правда не отказали и выдали всё что планировал снять.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:16

Коллеги, напомните по Вике.
Если покупка проведена по счету сегодня в выплату кешбека она попадает в этом месяце или уже в следующий?
GrafBV
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня 25 апреля ( последний рабочий день) попало в май. Выплатили.
GrafBV написав:Коллеги, напомните по Вике.
Если покупка проведена по счету сегодня в выплату кешбека она попадает в этом месяце или уже в следующий?
lel
 
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