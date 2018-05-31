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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:56
GrafBV написав:
Коллеги, напомните по Вике.
Если покупка проведена по счету сегодня в выплату кешбека она попадает в этом месяце или уже в следующий?
Кешбек уже выплатили, если вам не пришёл - ждите в следующем
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