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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1778177917801781>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:56

  GrafBV написав:Коллеги, напомните по Вике.
Если покупка проведена по счету сегодня в выплату кешбека она попадает в этом месяце или уже в следующий?

Кешбек уже выплатили, если вам не пришёл - ждите в следующем
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:29

Запустили по Б5 акцию на всё лето: чем больше сумма транзакции, тем больше кешбек (до 4%).
Повышенный кешбек на все покупки в категориях "Супермаркет" и "АЗС".
Детали тут, но как-то без официальных правил.
sauvignon
 
Повідомлень: 148
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:34

  sauvignon написав:Запустили по Б5 акцию на всё лето: чем больше сумма транзакции, тем больше кешбек (до 4%).
Повышенный кешбек на все покупки в категориях "Супермаркет" и "АЗС".
Детали тут, но как-то без официальных правил.

Так это получается, что сумма одной покупки должна быть больше 1000 грн, чтоб получить кешбек 4%??
slasva
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Повідомлень: 444
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:37

  sauvignon написав:Запустили по Б5 акцию на всё лето: чем больше сумма транзакции, тем больше кешбек (до 4%).
Повышенный кешбек на все покупки в категориях "Супермаркет" и "АЗС".
Детали тут, но как-то без официальных правил.

Описание доставило:
Отныне кэшбек от ТАСКОМБАНКа — просто КОСМОС!
Неземная новость: Космической кредитке — космический кэшбек.

Специально для Вас вместе с началом лета ТАСКОМБАНК запустил спутник с неимоверным кэшбеком до 4% на АЗС и в магазинах. С 1 июня по 31 августа 2018 года все держатели платежных карт «Большая пятерка» могут получать двое больше, даже не надевая скафандр.

Все еще скучаешь в своей «безкешбечной» галактике? Быстрее садись к нам в звездолет, а если ты уже с нами, — активно расчитывайтесь кредитной картой «Большая пятерка» и получай еще больше бонусов от ТАСКОМБАНКа!

* коды МСС: 5541, 5542, 5983, 9752, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499.

** Если сумма транзакции по платежной карте менее чем 200,00 грн., то по условиям акции кэшбек за такую операцию не насчитывается.

Вот что-то последнее напрягает
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  sauvignon написав:Запустили по Б5 акцию на всё лето...

Быстрее садись к нам в звездолет...

Ну блин космонаФФты, хай летят до Лёньки-космоса :)
Зарезали КБ на ежедневные покупки (до 200грн)
И я заправляюсь на 30л А95, а это меньше 1000грн... Т.е. у меня так и останутся в гаманце Моня и Сима, а космическая Б5 ляжет рядом с Идеей.
Хай оптимизируют дальше :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:50

не понятно не начисляется "по условиям акции" или вообще не начисляется?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:55

J
Я так понял, что вообще.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage написав:[ Зарезали КБ на ежедневные покупки (до 200грн)

Хай оптимизируют дальше :mrgreen:


Сегодня купил мяска на 198 грн. Это получается меня кинули без всяких предупреждений? (
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:03

А если операция до 200 грн.и мсс не из акционного перечня - 1% КБ насчитают?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:04

guntherhouse777
Ну да, должны!
Vorlon
 
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