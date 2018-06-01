Запустили по Б5 акцию на всё лето: чем больше сумма транзакции, тем больше кешбек (до 4%). Повышенный кешбек на все покупки в категориях "Супермаркет" и "АЗС". Детали тут, но как-то без официальных правил.
sauvignon написав:Запустили по Б5 акцию на всё лето: чем больше сумма транзакции, тем больше кешбек (до 4%). Повышенный кешбек на все покупки в категориях "Супермаркет" и "АЗС". Детали тут, но как-то без официальных правил.
Так это получается, что сумма одной покупки должна быть больше 1000 грн, чтоб получить кешбек 4%??
sauvignon написав:Запустили по Б5 акцию на всё лето: чем больше сумма транзакции, тем больше кешбек (до 4%). Повышенный кешбек на все покупки в категориях "Супермаркет" и "АЗС". Детали тут, но как-то без официальных правил.
Описание доставило:
Отныне кэшбек от ТАСКОМБАНКа — просто КОСМОС! Неземная новость: Космической кредитке — космический кэшбек.
Специально для Вас вместе с началом лета ТАСКОМБАНК запустил спутник с неимоверным кэшбеком до 4% на АЗС и в магазинах. С 1 июня по 31 августа 2018 года все держатели платежных карт «Большая пятерка» могут получать двое больше, даже не надевая скафандр.
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sauvignon написав:Запустили по Б5 акцию на всё лето...
Быстрее садись к нам в звездолет...
Ну блин космонаФФты, хай летят до Лёньки-космоса Зарезали КБ на ежедневные покупки (до 200грн) И я заправляюсь на 30л А95, а это меньше 1000грн... Т.е. у меня так и останутся в гаманце Моня и Сима, а космическая Б5 ляжет рядом с Идеей. Хай оптимизируют дальше