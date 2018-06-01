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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1778177917801781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:16

Отныне кэшбек от ТАСКОМБАНКа — просто КОСМОС!

Отличная новость, только интересно, а стандартный КБ 1-2%, если он не соответствует условиям акции, начисляется?
P.S. Наверное моня на пятки наступает :).
Amid
 
Повідомлень: 717
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Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:36

весь этот звездолет и про "Отныне..."
могут и кинуть с кэшбеком менее менее чем 200,00 грн.
** Если сумма транзакции по платежной карте менее чем 200,00 грн., то по условиям акции кэшбек за такую операцию не насчитывается.

воздержусь ка я пока от расчетов Б5, посмотрим что прояснят :mrgreen:
Lost
 
Повідомлень: 1110
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:56

  clientage написав:Зарезали КБ на ежедневные покупки (до 200грн)
И я заправляюсь на 30л А95, а это меньше 1000грн... Т.е. у меня так и останутся в гаманце Моня и Сима, а космическая Б5 ляжет рядом с Идеей.

Не факт, что по Моне в июле-августе останутся супермаркеты.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2994
З нами з: 06.01.12
Подякував: 51 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

блин, фуйня какая-то.
лично меня устраивала именно простота - всегда гарантированный кешбек. мелочь, но просто приятно.
нет никакого желания заниматься постоянной дрочкой на карты - тут платить этой, а тут другой.

зачем идти на поводу всяких монобанков, и устраивать погоню за хз чем просто ради спортивного интереса?
vovab
 
Повідомлень: 380
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:06

Думаю, что просто "по де*** написано". Обычный кешбек должен начисляться как обычно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:07

  Вкладчик1234 написав:Думаю, что просто "по де*** написано". Обычный кешбек должен начисляться как обычно

Если обычный, как обычно, то тогда акционный в плюс, а не вместо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2994
З нами з: 06.01.12
Подякував: 51 раз.
Подякували: 173 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:13

  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:Думаю, что просто "по де*** написано". Обычный кешбек должен начисляться как обычно

Если обычный, как обычно, то тогда акционный в плюс, а не вместо.

Логично.
Я и говорю - написано для Добкина. Может даже под теми же веществами :)

Я думаю будет так: если транзакция попадает под акционные условия - то акционный кешбек. Если нет - то обычный
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлень: 5556
З нами з: 18.04.15
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:15

Вкладчик1234
И какой тогда смысл в акции для покупок от 200 до 500 гривен? Получить стандартные 2% - в чём акция? Что-то тут нечисто...
Vorlon
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 14.06.13
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