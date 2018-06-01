Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:53

Поясняю:



На все покупки до 200 грн кешбека не будет вообще

На покупки не из списка мсс, кешбека в 1%, как было раньше, не будет вообще

На покупки из списка мсс кешбек согласно сумме транзакции



Итог:



Б5 теперь интересна при покупках от 1000 грн, и по списку мсс

При таком раскладе будет кешбек в 4% чистыми, а это выше чем у Мони 4% грязными

Покупки до 1000 грн выгоднее Моня и т.п.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.