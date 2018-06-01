Отличная новость, только интересно, а стандартный КБ 1-2%, если он не соответствует условиям акции, начисляется?
P.S. Наверное моня на пятки наступает .
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:16
Отныне кэшбек от ТАСКОМБАНКа — просто КОСМОС!
Отличная новость, только интересно, а стандартный КБ 1-2%, если он не соответствует условиям акции, начисляется?
P.S. Наверное моня на пятки наступает .
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:36
весь этот звездолет и про "Отныне..."
могут и кинуть с кэшбеком менее менее чем 200,00 грн.
воздержусь ка я пока от расчетов Б5, посмотрим что прояснят
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:56
Не факт, что по Моне в июле-августе останутся супермаркеты.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:04
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
блин, фуйня какая-то.
лично меня устраивала именно простота - всегда гарантированный кешбек. мелочь, но просто приятно.
нет никакого желания заниматься постоянной дрочкой на карты - тут платить этой, а тут другой.
зачем идти на поводу всяких монобанков, и устраивать погоню за хз чем просто ради спортивного интереса?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:06
Думаю, что просто "по де*** написано". Обычный кешбек должен начисляться как обычно
Всё IMHO
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:07
Если обычный, как обычно, то тогда акционный в плюс, а не вместо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:13
Логично.
Я и говорю - написано для Добкина. Может даже под теми же веществами
Я думаю будет так: если транзакция попадает под акционные условия - то акционный кешбек. Если нет - то обычный
Всё IMHO
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:15
Вкладчик1234
И какой тогда смысл в акции для покупок от 200 до 500 гривен? Получить стандартные 2% - в чём акция? Что-то тут нечисто...
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:53
Новые условия кешбека у Тазика
Поясняю:
На все покупки до 200 грн кешбека не будет вообще
На покупки не из списка мсс, кешбека в 1%, как было раньше, не будет вообще
На покупки из списка мсс кешбек согласно сумме транзакции
Итог:
Б5 теперь интересна при покупках от 1000 грн, и по списку мсс
При таком раскладе будет кешбек в 4% чистыми, а это выше чем у Мони 4% грязными
Покупки до 1000 грн выгоднее Моня и т.п.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:55
deneg net
Это ваше мнение или банка?
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 01 чер, 2018 22:59, всього редагувалось 2 разів.
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