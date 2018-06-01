Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:05

Vorlon

Можете пообщаться с банком и задать этот же вопрос

Я сегодня наобщался и ответ получил

Какая мне разница как это согласуется, важно как теперь будет

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.