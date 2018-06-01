Vorlon
банка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:56
Vorlon
банка
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:59
deneg net
Как это тогда согласуется с утверждённой программой "Заощаджуй на покупках з Таскомбанк", которую как бы никто не отменял?..
Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:05
Vorlon
Можете пообщаться с банком и задать этот же вопрос
Я сегодня наобщался и ответ получил
Какая мне разница как это согласуется, важно как теперь будет
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:15
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
On-line чат
00:08Альона (3795)
Вітаємо, чим можу Вам допомогти?
00:08Вы
Добрый вечер по кк Б5 кешбек с июня месяца начисляется только от 200 грн?
00:10Альона (3795)
да
при расчетах в интернете будет действовать стандартная схема начисления бонусов
00:11Вы
а на другие категории кроме азс и продуктовых магазинов кешбека 1% тоже не будет?
00:13Альона (3795)
по старой схеме будут насчитываться бонусы только на расчеты в интернете
все остальные расчеты согласно таблице
00:19Вы
А по викенд карте условия остались старые?
00:19Альона (3795)
да
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:44
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Тьфу, а я АЗС и еду выбрал в Моне на этот месяц
Додано: Суб 02 чер, 2018 00:10
так понимаю Б5 немного подпортили и она становится уже не пятёркой, а такой себе троечкой с натяжкой )))
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