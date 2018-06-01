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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1779178017811782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:56

Vorlon
банка
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:59

deneg net
Как это тогда согласуется с утверждённой программой "Заощаджуй на покупках з Таскомбанк", которую как бы никто не отменял?..
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:05

Vorlon
Можете пообщаться с банком и задать этот же вопрос
Я сегодня наобщался и ответ получил
Какая мне разница как это согласуется, важно как теперь будет
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

On-line чат

00:08Альона (3795)
Вітаємо, чим можу Вам допомогти?

00:08Вы
Добрый вечер по кк Б5 кешбек с июня месяца начисляется только от 200 грн?

00:10Альона (3795)
да
при расчетах в интернете будет действовать стандартная схема начисления бонусов

00:11Вы
а на другие категории кроме азс и продуктовых магазинов кешбека 1% тоже не будет?

00:13Альона (3795)
по старой схеме будут насчитываться бонусы только на расчеты в интернете
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
все остальные расчеты согласно таблице

00:19Вы
А по викенд карте условия остались старые?

00:19Альона (3795)
да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Тьфу, а я АЗС и еду выбрал в Моне на этот месяц
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 00:10

так понимаю Б5 немного подпортили и она становится уже не пятёркой, а такой себе троечкой с натяжкой )))
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 02:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

да нет...ее конкретно испоганили , видимо пойдет она на полку -ждать крупных покупок )
...короче ДУРАКИ ДА И ТОЛЬКО , карта использовалась без оглядки везде , теперь только выборочно будет
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 05:59

Так если до 1000, то моня рулит.
Свыше 1000-топливо и еда через аллу с рассрочкой выгоднее.

Интересная подача новости:
Все еще скучаешь в своей «безкешбечной» галактике? Быстрее садись к нам в звездолет, а если ты уже с нами..")
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 07:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Садись в звездолет и звиздуй отсюда.
Я подумывал закрыть викенд и в очередной раз подать на б5 но Сирожа так и намекает мне - не лезь сюда.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 07:28

  guntherhouse777 написав:Так если до 1000, то моня рулит.
Свыше 1000-топливо и еда через аллу с рассрочкой выгоднее.

Интересная подача новости:
Все еще скучаешь в своей «безкешбечной» галактике? Быстрее садись к нам в звездолет, а если ты уже с нами..")
не так , сначала убили кешбек в универсал банке,теперь прикручивают в таскомбпанке и моно становится одиозным побетилем . в опрос к представителю - виесбпнк уже присоединяют и клиентов заставляют подписывать допсоглашения ???
никому не верю
sens
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