Угу, отбираю у тёщи звиздатую безымянку и даю ей красненькую ЭКО -- хай лучше фантики мне собирает за ежедневные "бутылку кефира и пол-батона", и то хлеб
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:10
Угу, отбираю у тёщи звиздатую безымянку и даю ей красненькую ЭКО -- хай лучше фантики мне собирает за ежедневные "бутылку кефира и пол-батона", и то хлеб
... делайте хоть что-нибудь!
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