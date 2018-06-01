Угу, отбираю у тёщи звиздатую безымянку и даю ей красненькую ЭКО -- хай лучше фантики мне собирает за ежедневные "бутылку кефира и пол-батона", и то хлеб
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:10
Угу, отбираю у тёщи звиздатую безымянку и даю ей красненькую ЭКО -- хай лучше фантики мне собирает за ежедневные "бутылку кефира и пол-батона", и то хлеб
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:37
Все просто - покупаем от 200 грн в магазине , а за меньшие , рассчитываемся инакше
никому не верю
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Азс и супермаркеты понятно. Остальные МСС это что????
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Додано: Суб 02 чер, 2018 09:58
Уже ничего. Всё звиздою накрылось
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 10:05
Начали игру, типа моно, с "повышенным" кешбеком, но с ограничениями по mcc, сумме и т.п.
Зачем оно надо? Цирк на звездолёте
Я так понимаю, им не понравилось, что народ приспособился использовать для самых популярных категорий - моно, а для всего остального - Б5. И это позволяло максимально оптимизировать траты клиента.
А теперь они заставляют (намекают) делать выбор - или моно, или тас.
Может сэкономят пару копеек, а лояльность убьют
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 02 чер, 2018 10:14, всього редагувалось 2 разів.
Всё IMHO
Додано: Суб 02 чер, 2018 10:10
В принципе тоже самое
Можно посмотреть, например,
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Суб 02 чер, 2018 10:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Как Вы считаете - оба продукта для украинцев в Украине бесплатны , могут ли они быть между собой и другими банками конкурентноспособны ?
Все что бесплатно ,уже экономит ваш ресурс , кроме похода на закрытие
никому не верю
Додано: Суб 02 чер, 2018 10:53
1. Пока конкурентоспособны
2. Вобщем-то да. Но на этом форуме принято считать, что заплатить картой цену "по прайсу" и ничего с этого не получить - это уже убыток и не комильфо
Соответственно клиент будет искать другие варианты. Ничего личного, просто бизнес
Всё IMHO
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:00
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Вот же презервативы, зарубили лучшую карту, да и ещё задним числом
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:00
Stringer, блиин, я искал это слово
Звиздатые презервативы -- эт новые марХетологи-про ̶К̶дуХтологи
... делайте хоть что-нибудь!
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