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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1780178117821783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:10

  -VICTOR- написав:да нет...ее конкретно испоганили , видимо пойдет она на полку -ждать крупных покупок )
...короче ДУРАКИ ДА И ТОЛЬКО , карта использовалась без оглядки везде , теперь только выборочно будет

Угу, отбираю у тёщи звиздатую безымянку и даю ей красненькую ЭКО -- хай лучше фантики мне собирает за ежедневные "бутылку кефира и пол-батона", и то хлеб 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:37

  clientage написав:
  -VICTOR- написав:да нет...ее конкретно испоганили , видимо пойдет она на полку -ждать крупных покупок )
...короче ДУРАКИ ДА И ТОЛЬКО , карта использовалась без оглядки везде , теперь только выборочно будет

Угу, отбираю у тёщи звиздатую безымянку и даю ей красненькую ЭКО -- хай лучше фантики мне собирает за ежедневные "бутылку кефира и пол-батона", и то хлеб 8) :lol: :lol:


Все просто - покупаем от 200 грн в магазине , а за меньшие , рассчитываемся инакше :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Азс и супермаркеты понятно. Остальные МСС это что????

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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:58

  gkost05 написав:Азс и супермаркеты понятно. Остальные МСС это что????

Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk

Уже ничего. Всё звиздою накрылось :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:05

Начали игру, типа моно, с "повышенным" кешбеком, но с ограничениями по mcc, сумме и т.п.
Зачем оно надо? Цирк на звездолёте

Я так понимаю, им не понравилось, что народ приспособился использовать для самых популярных категорий - моно, а для всего остального - Б5. И это позволяло максимально оптимизировать траты клиента.
А теперь они заставляют (намекают) делать выбор - или моно, или тас.

Может сэкономят пару копеек, а лояльность убьют
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 02 чер, 2018 10:14, всього редагувалось 2 разів.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:10

  gkost05 написав:Азс и супермаркеты понятно. Остальные МСС это что???


В принципе тоже самое
Можно посмотреть, например, здесь
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Вкладчик1234 написав:Может сэкономят пару копеек, а лояльность убьют

Как Вы считаете - оба продукта для украинцев в Украине бесплатны , могут ли они быть между собой и другими банками конкурентноспособны ?
Все что бесплатно ,уже экономит ваш ресурс , кроме похода на закрытие
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 10:53

  sens написав:Как Вы считаете - оба продукта для украинцев в Украине бесплатны , могут ли они быть между собой и другими банками конкурентноспособны ?
Все что бесплатно ,уже экономит ваш ресурс , кроме похода на закрытие

1. Пока конкурентоспособны
2. Вобщем-то да. Но на этом форуме принято считать, что заплатить картой цену "по прайсу" и ничего с этого не получить - это уже убыток и не комильфо :-)
Соответственно клиент будет искать другие варианты. Ничего личного, просто бизнес :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вот же презервативы, зарубили лучшую карту, да и ещё задним числом
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:00

Stringer, блиин, я искал это слово :D :D :D
Звиздатые презервативы -- эт новые марХетологи-про ̶К̶дуХтологи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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