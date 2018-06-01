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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1782178317841785>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Я надеюсь они не кинут с покупками за 30-31 мая... хотя с них станется.
вот же самки собачьи, была универсальная карта первой необходимости для всего, нет же, блин, сделали карту для похода в супермаркет....
горох с дуплетом им там всем головы задурили
Stringer
 
Повідомлень: 7615
З нами з: 23.01.13
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51

  Stringer написав:Я надеюсь они не кинут с покупками за 30-31 мая... хотя с них станется.
вот же самки собачьи, была универсальная карта первой необходимости для всего, нет же, блин, сделали карту для похода в супермаркет....
горох с дуплетом им там всем головы задурили

:)
Эти покупки проведутся не раньше 1го, а то и 4го
ЗвиЗдатые не упустят шанса отжечь по-новому :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:06

  югин написав:по старой схеме будут насчитываться бонусы только на расчеты в интернете
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
все остальные расчеты согласно таблице

мне кажется, что если бы до 200 было хотя бы 1%, то не было б столько негатива
Bosstone
 
Повідомлень: 682
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Подякував: 528 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кондомы, иначе не скажешь (((
Vuch
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З нами з: 04.03.09
Подякував: 160 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:15

А мені здається, це треба називати не "космічною акцією", а зміною умов, і попереджати завчасно.

Суперакція! Закинь Б5 на полицю!
Покращення вашого кешбеку вже сьогодні... :x
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 41
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Подякував: 146 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:16

Как можно отказаться от этой типа акции и оставить 2% на все платежи, включая до 200 грн.?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
Повідомлень: 1289
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:21

  Bosstone написав:
  югин написав:по старой схеме будут насчитываться бонусы только на расчеты в интернете
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
все остальные расчеты согласно таблице

мне кажется, что если бы до 200 было хотя бы 1%, то не было б столько негатива

Согласен
А шо такое "em" у той талбице? Ми минор шоли? Адекватная тональность для этой новости :lol:
И вааще, шо это за нотации границ ">200"? Т.е. при 200.00грн уже будет КБ 2% или начиная с 200.01грн? Эти звиЗдатые в школе то учились или как?
И вааще, де НОВЫЕ офиц. правила? Мож там хто из админофф, побывав на фестивале Kyiv Wine, чуток с игристыми переборщил? :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:29

  Алексей77 написав:Как можно отказаться от этой типа акции и оставить 2% на все платежи, включая до 200 грн.?

Ооо, какой хытрый. Нее, вы уже в звИЗдальооте и скаХфандру у вас нэма :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:32

там не совсем понятно шо с тем шо не бензин, не жратва и не интернет?
v57
 
Повідомлень: 1731
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:35

  v57 написав:там не совсем понятно шо с тем шо не бензин, не жратва и не интернет?

Ну ждёмс, шо ОфПред скажет когда с сессии вернётся 8)
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 1782178317841785>
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