|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:28
Я надеюсь они не кинут с покупками за 30-31 мая... хотя с них станется.
вот же самки собачьи, была универсальная карта первой необходимости для всего, нет же, блин, сделали карту для похода в супермаркет....
горох с дуплетом им там всем головы задурили
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7615
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51
Stringer написав:
Я надеюсь они не кинут с покупками за 30-31 мая... хотя с них станется.
вот же самки собачьи, была универсальная карта первой необходимости для всего, нет же, блин, сделали карту для похода в супермаркет....
горох с дуплетом им там всем головы задурили
Эти покупки проведутся не раньше 1го, а то и 4го
ЗвиЗдатые не упустят шанса отжечь по-новому
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24483
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:06
мне кажется, что если бы до 200 было хотя бы 1%, то не было б столько негатива
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 682
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:14
Кондомы, иначе не скажешь (((
-
Vuch
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 04.03.09
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:15
А мені здається, це треба називати не "космічною акцією", а зміною умов, і попереджати завчасно.
Суперакція! Закинь Б5 на полицю!
Покращення вашого кешбеку вже сьогодні...
-
Чорний Ворон
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 03.11.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:16
Как можно отказаться от этой типа акции и оставить 2% на все платежи, включая до 200 грн.?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1289
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:21
Bosstone написав:
мне кажется, что если бы до 200 было хотя бы 1%, то не было б столько негатива
Согласен
А шо такое "em" у той талбице? Ми минор шоли? Адекватная тональность для этой новости
И вааще, шо это за нотации границ ">200"? Т.е. при 200.00грн уже будет КБ 2% или начиная с 200.01грн? Эти звиЗдатые в школе то учились или как?
И вааще, де НОВЫЕ офиц. правила? Мож там хто из админофф, побывав на фестивале Kyiv Wine, чуток с игристыми переборщил?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24483
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:29
Алексей77 написав:
Как можно отказаться от этой типа акции и оставить 2% на все платежи, включая до 200 грн.?
Ооо, какой хытрый. Нее, вы уже в звИЗдальооте и скаХфандру у вас нэма
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24483
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:32
там не совсем понятно шо с тем шо не бензин, не жратва и не интернет?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1731
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:35
v57 написав:
там не совсем понятно шо с тем шо не бензин, не жратва и не интернет?
Ну ждёмс, шо ОфПред скажет когда с сессии вернётся
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24483
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|