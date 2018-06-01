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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:40
clientage написав: v57 написав:
там не совсем понятно шо с тем шо не бензин, не жратва и не интернет?
Ну ждёмс, шо ОфПред скажет когда с сессии вернётся
Как бы не с ЗНО
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