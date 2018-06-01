Как бы не с ЗНО
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:40
Додано: Суб 02 чер, 2018 13:43
[*]
Да ничего он не скажет толком. У меня близкий человек работает в банке. С его слов у комсомольца дела плоховато идут, хоть и керуе сам - всё минимизируют ( премии уменьшают, доплаты режут) Как бы николя лагун №2 не прорезался
Любезный Faceless!
Можете хоть немного прояснить matter? вы ведь вроде бы хоть и не сотрудник банка, но многие двери там пред вами открыты. Не сочтите за колкость
|