Как бы не с ЗНО
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:40
Додано: Суб 02 чер, 2018 13:43
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Да ничего он не скажет толком. У меня близкий человек работает в банке. С его слов у комсомольца дела плоховато идут, хоть и керуе сам - всё минимизируют ( премии уменьшают, доплаты режут) Как бы николя лагун №2 не прорезался
Любезный Faceless!
Можете хоть немного прояснить matter? вы ведь вроде бы хоть и не сотрудник банка, но многие двери там пред вами открыты. Не сочтите за колкость
Додано: Суб 02 чер, 2018 14:27
Прочитав новину про космічний кешбек. Не претендую на істину, але мені здається що умови будуть наступні:
em - це середня сума транзакції за період (суму всіх (по вибраним мсс) транзакцій поділити на їх кількість). В даному випадку - 3 місяці. От якщо em > 1000грн тоді ловіть 4% кишмишу по цим транзакціям. Виплата буде мабуть у вересні.
Наприклад, 3 транзакції на 100, 300 і 5000грн. em = (100+300+5000)/3 = 1800.
Кишмиш буде 4%, і лише на операції 300 і 5000грн.
Ну і діючі умови повинні залишити. Надіюсь офіційні правила викладуть на сайті за кілька днів.
Все ІМХО.
Додано: Суб 02 чер, 2018 14:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не, ну если это будет дополнительный кешбек к существующему, то тогда заберу свои слова обратно, и в наказание за обидные эпитеты, пойду стегать себя розгами во славу комсомольца
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:12
А я, а я.... Обещаю пропустить пару бокальчиков Бердичевского во славу камсы. Но они ж... редиски по определению. АднАзнАчнА
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:29
шоооо?
сирожа отвалит два кишмыша?
из каких запасов, из камсамольскых взносав?
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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