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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1782178317841785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:40

  clientage написав:
  v57 написав:там не совсем понятно шо с тем шо не бензин, не жратва и не интернет?

Ну ждёмс, шо ОфПред скажет когда с сессии вернётся 8)

Как бы не с ЗНО
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:43

[*]
  clientage написав:
  v57 написав:там не совсем понятно шо с тем шо не бензин, не жратва и не интернет?

Ну ждёмс, шо ОфПред скажет когда с сессии вернётся 8)

Да ничего он не скажет толком. У меня близкий человек работает в банке. С его слов у комсомольца дела плоховато идут, хоть и керуе сам - всё минимизируют ( премии уменьшают, доплаты режут) Как бы николя лагун №2 не прорезался

Любезный Faceless!
Можете хоть немного прояснить matter? вы ведь вроде бы хоть и не сотрудник банка, но многие двери там пред вами открыты. Не сочтите за колкость :oops:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:27

Прочитав новину про космічний кешбек. Не претендую на істину, але мені здається що умови будуть наступні:
em - це середня сума транзакції за період (суму всіх (по вибраним мсс) транзакцій поділити на їх кількість). В даному випадку - 3 місяці. От якщо em > 1000грн тоді ловіть 4% кишмишу по цим транзакціям. Виплата буде мабуть у вересні.
Наприклад, 3 транзакції на 100, 300 і 5000грн. em = (100+300+5000)/3 = 1800.
Кишмиш буде 4%, і лише на операції 300 і 5000грн.
Ну і діючі умови повинні залишити. Надіюсь офіційні правила викладуть на сайті за кілька днів.
Все ІМХО.
Haza
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Haza написав:Виплата буде мабуть у вересні

скорее "доплата" -- вот если всё окажется по-вашему :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Не, ну если это будет дополнительный кешбек к существующему, то тогда заберу свои слова обратно, и в наказание за обидные эпитеты, пойду стегать себя розгами во славу комсомольца
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:12

  Stringer написав:Не, ну если это будет дополнительный кешбек к существующему, то тогда заберу свои слова обратно, и в наказание за обидные эпитеты, пойду стегать себя розгами во славу комсомольца

А я, а я.... Обещаю пропустить пару бокальчиков Бердичевского во славу камсы. Но они ж... редиски по определению. АднАзнАчнА :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:29

  Stringer написав:Не, ну если это будет дополнительный кешбек к существующему, то тогда заберу свои слова обратно, и в наказание за обидные эпитеты, пойду стегать себя розгами во славу комсомольца

шоооо? :shock:
сирожа отвалит два кишмыша? :o
из каких запасов, из камсамольскых взносав? :D
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Программа экономии на покупках (стандартный кешбек) действует до 31.12.2018.

  Haza написав:em - це середня сума транзакції за період (суму всіх (по вибраним мсс) транзакцій поділити на їх кількість).

<em> — это html тег, которые они косо вставили. Он предназначен для акцентирования текста. Браузеры отображают такой текст курсивным начертанием.

В новости указано, что если сумма транзакции по платежной карте менее чем 200,00 грн., то по условиям акции кэшбек за такую операцию не насчитывается. Именно сумма транзакции, а не сумма транзакций, поэтому речь о размере каждой транзакции, а не об их суммировании.

Мое предположение — это дополнительный кешбек к каждой транзакции, которая попадает под условие, с выплатой в типичные сроки.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:13

Зимняя кб акция так же был в полна загадок и непоняток.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:16

Нее, ну хде рулевой этого касмальота? тут уже не на бокал, а на чекушку вопросов накапало :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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