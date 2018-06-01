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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1783178417851786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Попытался уточнить что там такого с кешбеком наворотили, но как я понял только кто-то из бизнесов, идеолохоф-маркетолохоф, приблизительно понимает, что они хотели сказать той новостью. Никаких правок по начислению КБ еще не реализовано и толком непонятно, что хотели сказать. Но вроде как мне пояснили, изменяются правила что были для 2% кешбека, и теперь по мелким покупка по всем указанным МСС кешбека не будет, а по крупным может быть до 4%, при этом остальные операции как были так и останутся 1,243% брутто
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:55

Вообще непонятно за что этим "продуктолохам" платят деньги.
Их уволить, вернуть всё как было, а мне премию за рац. предложение :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:05

Faceless
Звонил на горячку. Девушка сказала, что старая программа не меняется, типа, что не влазит в акцию - считается по старой программе лояльности 1-2%. Зачем строка 200-499 2%, объяснить не смогла, но уверяла, что информация точная.
Посмотрим по выписке.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:07

То есть бенз и еда:
До 200-0%.
200-500-2%.
500-1000-3%
Св.1к-4%.


Ост. Наземные мсс и инет- 1%.
Или только за инет?
И есть ли мин.сумма в 200 грн.?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:27

  Алфавит написав:Программа экономии на покупках (стандартный кешбек) действует до 31.12.2018.

  Haza написав:em - це середня сума транзакції за період (суму всіх (по вибраним мсс) транзакцій поділити на їх кількість).

<em> — это html тег, которые они косо вставили. Он предназначен для акцентирования текста. Браузеры отображают такой текст курсивным начертанием.

В новости указано, что если сумма транзакции по платежной карте менее чем 200,00 грн., то по условиям акции кэшбек за такую операцию не насчитывается. Именно сумма транзакции, а не сумма транзакций, поэтому речь о размере каждой транзакции, а не об их суммировании.

Мое предположение — это дополнительный кешбек к каждой транзакции, которая попадает под условие, с выплатой в типичные сроки.


Згоден, все таки <em> - це косо вставлений тег. В укр. версії сайту це видно.

В шапці таблиці написано, "Сума транзакцій", а не "Сума транзакції". Або знову лажа в тексті або все таки будуть визначати середній чек
Haza
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  #<1 ... 1783178417851786
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