Додано: Суб 02 чер, 2018 20:07

мне самой не нравится такой поворот событий, но я не тешу себя иллюзиями. Хотя как говорит моя подруга Надежда - она в любом случае умрёт последней и я с ней всегда соглашаюсьА в комсомольский альтруизм я не верю ибо этот комсомольский деятель приезжал к нам на предприятие, когда я ещё работала руководителем подразделения, уговаривать народ за пенсионную реформу, так мои девочки его чуть не порвали на кусочки, когда начали задавать ему вопросы. А я сидела и смотрела на это действо со стороны. Помню как он скинул пиджачок, помню эти бегающие глазки, дрожащие ручки и ножки в брючках-трубочках, хотя начал он встречу героем. А когда дошло до конкретики, то сдулся - пошли общие фразы о патриотизме, необходимости поддержать государство и т.п. и т.д.Как говорится и хочет душа в Рай, да грехи не пускают (с) Не верю я ему и всёPS А внести изменения в правила программы - это 2 секунды дела как на меняКонечно бум realy посмотреть, но всё равно как сказал Станиславский - не в...