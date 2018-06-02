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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Попытался уточнить что там такого с кешбеком наворотили, но как я понял только кто-то из бизнесов, идеолохоф-маркетолохоф, приблизительно понимает, что они хотели сказать той новостью. Никаких правок по начислению КБ еще не реализовано и толком непонятно, что хотели сказать. Но вроде как мне пояснили, изменяются правила что были для 2% кешбека, и теперь по мелким покупка по всем указанным МСС кешбека не будет, а по крупным может быть до 4%, при этом остальные операции как были так и останутся 1,243% брутто
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:55
Вообще непонятно за что этим "продуктолохам" платят деньги.
Их уволить, вернуть всё как было, а мне премию за рац. предложение
Всё IMHO
Додано: Суб 02 чер, 2018 18:05
Faceless
Звонил на горячку. Девушка сказала, что старая программа не меняется, типа, что не влазит в акцию - считается по старой программе лояльности 1-2%. Зачем строка 200-499 2%, объяснить не смогла, но уверяла, что информация точная.
Посмотрим по выписке.
Додано: Суб 02 чер, 2018 18:07
То есть бенз и еда:
До 200-0%.
200-500-2%.
500-1000-3%
Св.1к-4%.
Ост. Наземные мсс и инет- 1%.
Или только за инет?
И есть ли мин.сумма в 200 грн.?
Додано: Суб 02 чер, 2018 18:27
Згоден, все таки <em> - це косо вставлений тег. В укр. версії сайту це видно.
В шапці таблиці написано, "Сума транзакцій", а не "Сума транзакції". Або знову лажа в тексті або все таки будуть визначати середній чек
Додано: Суб 02 чер, 2018 19:01
Коллеги! Помните, что сказал Жеглов про пистолет как улику в разговоре с Шараповым? "Пистолет - это такая улика, которая перетянет сотню других" (с) На моё скромное имхо, такой фразой в условиях акции является примечание с двумя ** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується. (с) и этим сказано всё! Некогда лучшая из карт канула в Лету! Как это не прискорбно
Додано: Суб 02 чер, 2018 19:33
Кассандра
Є офіційна програма кешбеку до кінця року. Її ніхто не відміняв.
Нову акцію на 3 місяці потрібно розглядати як додаткове благо, ІМХО.
Додано: Суб 02 чер, 2018 19:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Будем посмотреть.
Если акция в дополнение к существующей программе — готов забрать назад свои слова про «кондомы».
Додано: Суб 02 чер, 2018 20:07
Haza мне самой не нравится такой поворот событий, но я не тешу себя иллюзиями. Хотя как говорит моя подруга Надежда - она в любом случае умрёт последней и я с ней всегда соглашаюсь
А в комсомольский альтруизм я не верю ибо этот комсомольский деятель приезжал к нам на предприятие, когда я ещё работала руководителем подразделения, уговаривать народ за пенсионную реформу, так мои девочки его чуть не порвали на кусочки, когда начали задавать ему вопросы. А я сидела и смотрела на это действо со стороны. Помню как он скинул пиджачок, помню эти бегающие глазки, дрожащие ручки и ножки в брючках-трубочках, хотя начал он встречу героем. А когда дошло до конкретики, то сдулся - пошли общие фразы о патриотизме, необходимости поддержать государство и т.п. и т.д.
Как говорится и хочет душа в Рай, да грехи не пускают (с) Не верю я ему и всё
PS А внести изменения в правила программы - это 2 секунды дела как на меня
Vuch
Конечно бум realy посмотреть, но всё равно как сказал Станиславский - не в...
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