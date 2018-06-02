Там акционный кэшбек добавлялся, а не подменял стандартный.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:38
Там акционный кэшбек добавлялся, а не подменял стандартный.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 02 чер, 2018 23:00
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Да, но тоже вопросов хватало. И по лимитам,и по датам транзакций для учёта, и др.
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