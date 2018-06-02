Там акционный кэшбек добавлялся, а не подменял стандартный.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:38
Там акционный кэшбек добавлялся, а не подменял стандартный.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 02 чер, 2018 23:00
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Да, но тоже вопросов хватало. И по лимитам,и по датам транзакций для учёта, и др.
Додано: Нед 03 чер, 2018 01:26
..банкиры задолбали своей простотой ...) а нам теперь переучивать "штатный персонал" придется и видимо выдать новую инструкцию с каким порогом суммы закупки применять какую карту
р/с...тут взял и позвонил на горячку , ну простите меня наивного...дефачка сообщила на мой вопрос "могу ли отказаться от акции!" сказала-да..но заявлением в отделении )) ....если что "мопед не мой я только разместил объяву "
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Додано: Нед 03 чер, 2018 09:26
Які ліміти в місяць на кешбек по Б5 і Вікенду? По Б5 - 1300грн брудними?
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