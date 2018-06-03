Там акционный кэшбек добавлялся, а не подменял стандартный.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:38
Там акционный кэшбек добавлялся, а не подменял стандартный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 02 чер, 2018 23:00
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Да, но тоже вопросов хватало. И по лимитам,и по датам транзакций для учёта, и др.
Додано: Нед 03 чер, 2018 01:26
..банкиры задолбали своей простотой ...) а нам теперь переучивать "штатный персонал" придется и видимо выдать новую инструкцию с каким порогом суммы закупки применять какую карту
р/с...тут взял и позвонил на горячку , ну простите меня наивного...дефачка сообщила на мой вопрос "могу ли отказаться от акции!" сказала-да..но заявлением в отделении )) ....если что "мопед не мой я только разместил объяву "
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:26
Які ліміти в місяць на кешбек по Б5 і Вікенду? По Б5 - 1300грн брудними?
Додано: Нед 03 чер, 2018 11:41
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
От магазина был частичный возврат денег за предоплату, ТАСя как то криво их обработала - откатила транзакцию "предоплаты" с кредитного счета 2909, а с "депозитного" счета карты WC списала разницу(= предоплата - частичный возврат).
В итоге по кредитке и по сумме в грейсе отображается, что я как бы ничего и не покупал, баланс "Рахунок власних коштів WC" = 0. Только в выписке видно что он минусовой. Вот и мучает вопрос, если на 2909 налью только ту сумму которая отображается в ИБ грейс(без учета этой кривой транзакции), не накатит ли ТАСя за свои косяки, мне процентов. Может кто сталкивался с такой ситуацией, когда на "Рахунку власних коштів WC" минусовой баланс, нет ли за это каких то комиссий?
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:31
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Заметил что в тас24 поточный счет, тот что на 2620 начинается и на 02 заканчивается, вдруг переименовался в карточный. Как то насторожился.
Случается через него кругленькие суммы гонять и за 2 грн было нормально.
А тут как бы не решили прикрутить какие-нибудь 0,5% комиссии.
Звонил в четверг на горячку. Ничего не знают. Попросил зафиксировать запрос, найти того кто знает, перезвонить и ответить. До сих пор ответить не могут.
Может хоть какой то офпред в форуме что-то ответит.
Во избежание незапланированных комиссий временно перешел в наличный мир.
|