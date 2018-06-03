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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1784178517861787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:38

  Alex_ki написав:И так до конца той акции официальных правил и не дождались, одни трактовки были

Там акционный кэшбек добавлялся, а не подменял стандартный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:00

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Да, но тоже вопросов хватало. И по лимитам,и по датам транзакций для учёта, и др.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 01:26

  clientage написав:
  -VICTOR- написав:да нет...ее конкретно испоганили , видимо пойдет она на полку -ждать крупных покупок )
...короче ДУРАКИ ДА И ТОЛЬКО , карта использовалась без оглядки везде , теперь только выборочно будет

Угу, отбираю у тёщи звиздатую безымянку и даю ей красненькую ЭКО -- хай лучше фантики мне собирает за ежедневные "бутылку кефира и пол-батона", и то хлеб 8) :lol:


..банкиры задолбали своей простотой ...) а нам теперь переучивать "штатный персонал" придется и видимо выдать новую инструкцию с каким порогом суммы закупки применять какую карту :roll:
р/с...тут взял и позвонил на горячку , ну простите меня :oops: наивного...дефачка сообщила на мой вопрос "могу ли отказаться от акции!" сказала-да..но заявлением в отделении )) ....если что "мопед не мой я только разместил объяву " :wink:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:26

Які ліміти в місяць на кешбек по Б5 і Вікенду? По Б5 - 1300грн брудними?
Haza
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:41

  Haza написав:Які ліміти в місяць на кешбек по Б5 і Вікенду? По Б5 - 1300грн брудними?

Да.
По Викенду лимит 500 грн./мес чистыми.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

От магазина был частичный возврат денег за предоплату, ТАСя как то криво их обработала - откатила транзакцию "предоплаты" с кредитного счета 2909, а с "депозитного" счета карты WC списала разницу(= предоплата - частичный возврат).
В итоге по кредитке и по сумме в грейсе отображается, что я как бы ничего и не покупал, баланс "Рахунок власних коштів WC" = 0. Только в выписке видно что он минусовой. Вот и мучает вопрос, если на 2909 налью только ту сумму которая отображается в ИБ грейс(без учета этой кривой транзакции), не накатит ли ТАСя за свои косяки, мне процентов. Может кто сталкивался с такой ситуацией, когда на "Рахунку власних коштів WC" минусовой баланс, нет ли за это каких то комиссий?
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Заметил что в тас24 поточный счет, тот что на 2620 начинается и на 02 заканчивается, вдруг переименовался в карточный. Как то насторожился.
Случается через него кругленькие суммы гонять и за 2 грн было нормально.
А тут как бы не решили прикрутить какие-нибудь 0,5% комиссии.
Звонил в четверг на горячку. Ничего не знают. Попросил зафиксировать запрос, найти того кто знает, перезвонить и ответить. До сих пор ответить не могут.
Может хоть какой то офпред в форуме что-то ответит.
Во избежание незапланированных комиссий временно перешел в наличный мир.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:59

ziks
аналогічна ситуація, звертався в кц з цією проблемою ще 21 травня, досі не вирішено.
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:15

  casper12 написав:ziks
аналогічна ситуація, звертався в кц з цією проблемою ще 21 травня, досі не вирішено.

аналогично , Вик эндом платил 20,05,18 на розетке 855 грн , но часть товара не нашлась ,в тел. режиме согласовали половину , на 455 грн , и их списали потом НО ТОЛЬКО НЕ С КРЕДИТНЫХ , а загнали с личных средств в несанкцион. оведрафт , эт я уже потом увидел ..обращался на кал центр 31,05 , сказали выяснят и перезвонят..тишина пока ...
lincoln2
 
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