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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1785178617871788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  alex77 написав:Заметил что в тас24 поточный счет, тот что на 2620 начинается и на 02 заканчивается, вдруг переименовался в карточный. Как то насторожился.
Случается через него кругленькие суммы гонять и за 2 грн было нормально.
А тут как бы не решили прикрутить какие-нибудь 0,5% комиссии.
Звонил в четверг на горячку. Ничего не знают. Попросил зафиксировать запрос, найти того кто знает, перезвонить и ответить. До сих пор ответить не могут.
Может хоть какой то офпред в форуме что-то ответит.
Во избежание незапланированных комиссий временно перешел в наличный мир.

Скорее всего связано с изменениями плана счетов и соответственно ликвидацией балансового счета 2625 как такового, потому все карты будут на 2620 и разница между текущий/карточный вообще пропадет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Flamingo написав:Поэтому от греха гасите тех.овер пока не поздно.

травневий кешбек загасив частину овера. хоча в мене були інші плани на нього (на кешбек).
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ну где там наш студент, когда будет разъяснение по кешбеку?
А то не пойму что с картами делать... жена спрашивает какой картой платить в эпицентре? (представляете как вышколил!) а я ни бе ни ме сказать не могу
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:21

В Эпицентр и аптеки теперь только по выходным.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:21

Вчера покупал хлебушек в АТБ с помощью Б5.
Инфо о кешбеке предоставлю после проводки
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:39

  wig написав:В Эпицентр и аптеки теперь только по выходным.

У меня пятнистая без лимита :-(
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:40

  Вкладчик1234 написав:Вчера покупал хлебушек в АТБ с помощью Б5.
Инфо о кешбеке предоставлю после проводки
На днях провелся поход в кино, 1% есть. Сама операция - май.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:41

  Stringer написав:У меня пятнистая без лимита :-(

Значит, по инернету заказывайте.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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