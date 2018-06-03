alex77 написав:Заметил что в тас24 поточный счет, тот что на 2620 начинается и на 02 заканчивается, вдруг переименовался в карточный. Как то насторожился. Случается через него кругленькие суммы гонять и за 2 грн было нормально. А тут как бы не решили прикрутить какие-нибудь 0,5% комиссии. Звонил в четверг на горячку. Ничего не знают. Попросил зафиксировать запрос, найти того кто знает, перезвонить и ответить. До сих пор ответить не могут. Может хоть какой то офпред в форуме что-то ответит. Во избежание незапланированных комиссий временно перешел в наличный мир.
Скорее всего связано с изменениями плана счетов и соответственно ликвидацией балансового счета 2625 как такового, потому все карты будут на 2620 и разница между текущий/карточный вообще пропадет
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Ну где там наш студент, когда будет разъяснение по кешбеку? А то не пойму что с картами делать... жена спрашивает какой картой платить в эпицентре? (представляете как вышколил!) а я ни бе ни ме сказать не могу