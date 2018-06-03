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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1786178717881789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:56

  guntherhouse777 написав:30.05. оплатил Б5 на мсс 7999 на 990 грн.
Провелось 01.06.
КБ начислили.

ГЛ сказала, что летняя акция - это плюс к регулярной программе.
Теперь только не забыть, что до 200 на топливо и маркеты кишмиш не начисляется.

Т.е. просто подправили условия именно по эти категориям?
Понял, подправлю в ОККО-Пее литраж на 32л и попрошу жену шобы попрыгала в салоне в момент заправки :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:59

  guntherhouse777 написав:ГЛ сказала, что летняя акция - это плюс к регулярной программе.

6% в супермаркетах? Гм...
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:00

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:30.05. оплатил Б5 на мсс 7999 на 990 грн.
Провелось 01.06.
КБ начислили.

ГЛ сказала, что летняя акция - это плюс к регулярной программе.
Теперь только не забыть, что до 200 на топливо и маркеты кишмиш не начисляется.

Скільки прОцентів кишмишу?

Дык 1, как положено.
(У мони в мае не было Развлечений)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:02

  wig написав:
  guntherhouse777 написав:ГЛ сказала, что летняя акция - это плюс к регулярной программе.

6% в супермаркетах? Гм...

Нет, если маркеты и топливо - то читаем условия летней акции.

Все остальное - По старому.
Так сказали.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:13

А почему на оплату комуналки через Easy Pay картой Weekend не начислили кешбек? По карте была единственная операция за май. Карта оформлена в последнюю акцию "без абонплаты на год". Лимит минимальный. Рассчитывал на 2%. кто знает кеш бек положен на такую операцию?
Siris
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:26

  clientage написав:попрошу жену шобы попрыгала в салоне в момент заправки


Цікаві у Вас ігри :oops:
V2
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:31

  V2 написав:
  clientage написав:попрошу жену шобы попрыгала в салоне в момент заправки


Цікаві у Вас ігри :).
Вікна хоч затемнені? :oops:

Так я обычно рядом с машинкой стою, потому как ОККО сменил QR-коды, они теперь такие малипусенькие, шо с 1.5 метров, особенно под углом не хотят считываться
Меня реально када-то заправщик на ОККО попросил покачать машинку "до полного", демон :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:41

clientage
Зачем качать, если можно поддомкратить.
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