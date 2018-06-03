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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:56
guntherhouse777 написав:
30.05. оплатил Б5 на мсс 7999 на 990 грн.
Провелось 01.06.
КБ начислили.
ГЛ сказала, что летняя акция - это плюс к регулярной программе.
Теперь только не забыть, что до 200 на топливо и маркеты кишмиш не начисляется.
Т.е. просто подправили условия именно по эти категориям?
Понял, подправлю в ОККО-Пее литраж на 32л и попрошу жену шобы попрыгала в салоне в момент заправки
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:59
guntherhouse777 написав:
ГЛ сказала, что летняя акция - это плюс к регулярной программе.
6% в супермаркетах? Гм...
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:00
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
30.05. оплатил Б5 на мсс 7999 на 990 грн.
Провелось 01.06.
КБ начислили.
ГЛ сказала, что летняя акция - это плюс к регулярной программе.
Теперь только не забыть, что до 200 на топливо и маркеты кишмиш не начисляется.
Скільки прОцентів кишмишу?
Дык 1, как положено.
(У мони в мае не было Развлечений)
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:02
wig написав: guntherhouse777 написав:
ГЛ сказала, что летняя акция - это плюс к регулярной программе.
6% в супермаркетах? Гм...
Нет, если маркеты и топливо - то читаем условия летней акции.
Все остальное - По старому.
Так сказали.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:13
А почему на оплату комуналки через Easy Pay картой Weekend не начислили кешбек? По карте была единственная операция за май. Карта оформлена в последнюю акцию "без абонплаты на год". Лимит минимальный. Рассчитывал на 2%. кто знает кеш бек положен на такую операцию?
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:26
clientage написав:
попрошу жену шобы попрыгала в салоне в момент заправки
Цікаві у Вас ігри
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:31
V2 написав: clientage написав:
попрошу жену шобы попрыгала в салоне в момент заправки
Цікаві у Вас ігри
.
Вікна хоч затемнені?
Так я обычно рядом с машинкой стою, потому как ОККО сменил QR-коды, они теперь такие малипусенькие, шо с 1.5 метров, особенно под углом не хотят считываться
Меня реально када-то заправщик на ОККО попросил покачать машинку "до полного", демон
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 04 чер, 2018 14:41
clientage
Зачем качать, если можно поддомкратить.
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