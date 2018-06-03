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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1788178917901791>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:40

  alex77 написав:Заметил что в тас24 поточный счет, тот что на 2620 начинается и на 02 заканчивается, вдруг переименовался в карточный. Как то насторожился.
Случается через него кругленькие суммы гонять и за 2 грн было нормально.
А тут как бы не решили прикрутить какие-нибудь 0,5% комиссии.
Звонил в четверг на горячку. Ничего не знают. Попросил зафиксировать запрос, найти того кто знает, перезвонить и ответить. До сих пор ответить не могут.
Может хоть какой то офпред в форуме что-то ответит.
Во избежание незапланированных комиссий временно перешел в наличный мир.


Добрый день!
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Проверим информацию.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:47

  Siris написав:А почему на оплату комуналки через Easy Pay картой Weekend не начислили кешбек? По карте была единственная операция за май. Карта оформлена в последнюю акцию "без абонплаты на год". Лимит минимальный. Рассчитывал на 2%. кто знает кеш бек положен на такую операцию?


Добрый день!
Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные (ФИО, ИНН, номер телефона), а так же, укажите дату, когда была проведена операция.
Мы проверим информацию и отпишем Вам.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:03

  Amid написав:Faceless
Звонил на горячку. Девушка сказала, что старая программа не меняется, типа, что не влазит в акцию - считается по старой программе лояльности 1-2%. Зачем строка 200-499 2%, объяснить не смогла, но уверяла, что информация точная.
Посмотрим по выписке.


Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если МСС код покупки не входит в летнюю акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы.
По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции.
То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах бонус согласно условий акции начислятся не будет.
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Пон 04 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:07

  TASCOMBANK написав:
  Amid написав:Faceless
Звонил на горячку. Девушка сказала, что старая программа не меняется, типа, что не влазит в акцию - считается по старой программе лояльности 1-2%. Зачем строка 200-499 2%, объяснить не смогла, но уверяла, что информация точная.
Посмотрим по выписке.


Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если сумма покупки не входит в акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы.
По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции.
То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ".
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=

спасибо, а когда будет выплата акционного кешбека?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:08

  Stringer написав:Я надеюсь они не кинут с покупками за 30-31 мая... хотя с них станется.

Проводки за 31 мая(четверг) и 01 июня (пятница), которые должны были "железно" провестись сегодня, висят не проведенными. Наверное "прикручивают" условия акции
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:10

  TASCOMBANK написав:То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ".
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=


А можно в цифрах сколько итого кэшбэка при покупке в супермаркетах на :?:
100 грн -
200 грн -
500 грн -
1000 грн -
Востаннє редагувалось Aps в Пон 04 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:13

  TASCOMBANK написав:Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если сумма покупки не входит в акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы.
По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции.
То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ".
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=


А как насчёт вот этого примечания из вашей ссылки: ** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:19

  Кассандра написав:
  TASCOMBANK написав:Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если сумма покупки не входит в акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы.
По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции.
То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ".
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=


А как насчёт вот этого примечания из вашей ссылки: ** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.


Извините, ранее были внесены изменения в ответ.

В условия акции "Заощаджуй на покупках с ТАСКОМБАНКОМ" были внесены изменения только на две категории- АЗС и магазини/супермаркеты.
Если сумма операции по данным категориям до 200 грн, акционного начисления бонусов за данную покупку не будет.
Если больше 200 грн. - начисление будет до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Пон 04 чер, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:21

  Aps написав:
  TASCOMBANK написав:То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ".
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=


А можно в цифрах сколько итого кэшбэка при покупке в супермаркетах на :?:
100 грн -
200 грн -
500 грн -
1000 грн -



До 200 грн.- акционного начисления не будет.
200 - 499,99 грн.- 2,00%
500 — 999,99 грн. - 3,00%
1000 и больше - 4,00%
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Пон 04 чер, 2018 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:22

  Кассандра написав:
  Stringer написав:Я надеюсь они не кинут с покупками за 30-31 мая... хотя с них станется.

Проводки за 31 мая(четверг) и 01 июня (пятница), которые должны были "железно" провестись сегодня, висят не проведенными. Наверное "прикручивают" условия акции


Кэш- бек будет начислен после фактического проведения операции.
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