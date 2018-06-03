alex77 написав:

Заметил что в тас24 поточный счет, тот что на 2620 начинается и на 02 заканчивается, вдруг переименовался в карточный. Как то насторожился.Случается через него кругленькие суммы гонять и за 2 грн было нормально.А тут как бы не решили прикрутить какие-нибудь 0,5% комиссии.Звонил в четверг на горячку. Ничего не знают. Попросил зафиксировать запрос, найти того кто знает, перезвонить и ответить. До сих пор ответить не могут.Может хоть какой то офпред в форуме что-то ответит.Во избежание незапланированных комиссий временно перешел в наличный мир.