alex77 написав:Заметил что в тас24 поточный счет, тот что на 2620 начинается и на 02 заканчивается, вдруг переименовался в карточный. Как то насторожился. Случается через него кругленькие суммы гонять и за 2 грн было нормально. А тут как бы не решили прикрутить какие-нибудь 0,5% комиссии. Звонил в четверг на горячку. Ничего не знают. Попросил зафиксировать запрос, найти того кто знает, перезвонить и ответить. До сих пор ответить не могут. Может хоть какой то офпред в форуме что-то ответит. Во избежание незапланированных комиссий временно перешел в наличный мир.
Добрый день! Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях. Проверим информацию.
Siris написав:А почему на оплату комуналки через Easy Pay картой Weekend не начислили кешбек? По карте была единственная операция за май. Карта оформлена в последнюю акцию "без абонплаты на год". Лимит минимальный. Рассчитывал на 2%. кто знает кеш бек положен на такую операцию?
Добрый день! Оставьте, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные (ФИО, ИНН, номер телефона), а так же, укажите дату, когда была проведена операция. Мы проверим информацию и отпишем Вам.
Amid написав:Faceless Звонил на горячку. Девушка сказала, что старая программа не меняется, типа, что не влазит в акцию - считается по старой программе лояльности 1-2%. Зачем строка 200-499 2%, объяснить не смогла, но уверяла, что информация точная. Посмотрим по выписке.
Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если МСС код покупки не входит в летнюю акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы. По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции. То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах бонус согласно условий акции начислятся не будет. Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Пон 04 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Amid написав:Faceless Звонил на горячку. Девушка сказала, что старая программа не меняется, типа, что не влазит в акцию - считается по старой программе лояльности 1-2%. Зачем строка 200-499 2%, объяснить не смогла, но уверяла, что информация точная. Посмотрим по выписке.
Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если сумма покупки не входит в акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы. По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции. То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ". Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
спасибо, а когда будет выплата акционного кешбека?
TASCOMBANK написав:То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ". Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
А можно в цифрах сколько итого кэшбэка при покупке в супермаркетах на 100 грн - 200 грн - 500 грн - 1000 грн -
Востаннє редагувалось Aps в Пон 04 чер, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
TASCOMBANK написав:Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если сумма покупки не входит в акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы. По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции. То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ". Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
А как насчёт вот этого примечания из вашей ссылки: ** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.
TASCOMBANK написав:Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если сумма покупки не входит в акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы. По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции. То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ". Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
А как насчёт вот этого примечания из вашей ссылки: ** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.
Извините, ранее были внесены изменения в ответ.
В условия акции "Заощаджуй на покупках с ТАСКОМБАНКОМ" были внесены изменения только на две категории- АЗС и магазини/супермаркеты. Если сумма операции по данным категориям до 200 грн, акционного начисления бонусов за данную покупку не будет. Если больше 200 грн. - начисление будет до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Пон 04 чер, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
TASCOMBANK написав:То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ". Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
А можно в цифрах сколько итого кэшбэка при покупке в супермаркетах на 100 грн - 200 грн - 500 грн - 1000 грн -
До 200 грн.- акционного начисления не будет. 200 - 499,99 грн.- 2,00% 500 — 999,99 грн. - 3,00% 1000 и больше - 4,00%
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Пон 04 чер, 2018 16:37, всього редагувалось 1 раз.