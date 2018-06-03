TASCOMBANK написав: Извините, ранее были внесены изменения в ответ.
В условия акции "Заощаджуй на покупках с ТАСКОМБАНКОМ" были внесены изменения только на две категории- АЗС и магазини/супермаркеты. Если сумма операции по данным категориям до 200 грн, начисления бонусов за данную покупку не будет.
Заранее предупреждать клиентов об изменений условий программы считаете не обязательным
TASCOMBANK написав:Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если сумма покупки не входит в акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы. По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции. То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ". Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
А как насчёт вот этого примечания из вашей ссылки: ** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.
Извините, ранее были внесены изменения в ответ.
В условия акции "Заощаджуй на покупках с ТАСКОМБАНКОМ" были внесены изменения только на две категории- АЗС и магазини/супермаркеты. Если сумма операции по данным категориям до 200 грн, акционного начисления бонусов за данную покупку не будет. Если больше 200 грн. - начисление будет до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
ага, ну в общем извиняться за первоначальный диагноз причин нет, разве что можно уточнить, что "изделие" заштопанное