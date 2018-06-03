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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1789179017911792>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:26

  TASCOMBANK написав:
  Кассандра написав:
  Stringer написав:Я надеюсь они не кинут с покупками за 30-31 мая... хотя с них станется.

Проводки за 31 мая(четверг) и 01 июня (пятница), которые должны были "железно" провестись сегодня, висят не проведенными. Наверное "прикручивают" условия акции


Кэш- бек будет начислен после фактического проведения операции.

Т.е. за операции, проведённые 31 мая, если они менее 200 грн, кэшбек будет начислен, я правильно поняла? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:Извините, ранее были внесены изменения в ответ

Т.е. таки на ежедневные покупки пенса типа "бутылка кефира, пол батона" КБ по Б5 таки не будет. Та даже мне за утешительную талбетку -- пародонтологический каняк КБ уже не будет. Капец :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:32

  TASCOMBANK написав: Извините, ранее были внесены изменения в ответ.

В условия акции "Заощаджуй на покупках с ТАСКОМБАНКОМ" были внесены изменения только на две категории- АЗС и магазини/супермаркеты.
Если сумма операции по данным категориям до 200 грн, начисления бонусов за данную покупку не будет.


Заранее предупреждать клиентов об изменений условий программы считаете не обязательным :?:
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:39

когда следующее "внесение изменений в ответ"? :)
ща какая версия?
бензин и еда по табличке, а остальное как и было?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:44

  TASCOMBANK написав:
  Кассандра написав:
  TASCOMBANK написав:Действительно, по данной акции начисление кэш бэка будет проходить как и раньше, если сумма покупки не входит в акцию. Начисление будет по всем операциям, на любые суммы.
По отдельным категориям, АЗС и супермаркеты, если сумма больше 200 грн, будет начислен акционный кэш-бэк. По другим МСС, начисление согласно стандатных условий акции.
То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ".
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=


А как насчёт вот этого примечания из вашей ссылки: ** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.


Извините, ранее были внесены изменения в ответ.

В условия акции "Заощаджуй на покупках с ТАСКОМБАНКОМ" были внесены изменения только на две категории- АЗС и магазини/супермаркеты.
Если сумма операции по данным категориям до 200 грн, акционного начисления бонусов за данную покупку не будет.
Если больше 200 грн. - начисление будет до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=

ага, ну в общем извиняться за первоначальный диагноз причин нет, разве что можно уточнить, что "изделие" заштопанное :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:03

  Кассандра написав:
Кэш- бек будет начислен после фактического проведения операции.

Т.е. за операции, проведённые 31 мая, если они менее 200 грн, кэшбек будет начислен, я правильно поняла? Спасибо[/quote]

Да, верно.
Так как акция стартовала с 01.06.2018, бонус за эти операции будет насчитан по стандартным условиям.
Принимаются во внимание только операции которые проводятся с 1-го числа.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:06

  v57 написав:бензин и еда по табличке, а остальное как и было?


Всё верно, условия изменены только на две категории.
По остальным категория начисление происходит по стандартным условиям.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:14

Если абанка и примат запустят КБ программу да финбанда с колхозничками доработает, наконец то - то и матёрый хряк свинотный запутается в выбранных категориях, мин. суммах для начисления и картах для оплат))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:25

  TASCOMBANK написав:
  Alfa_Otstoy написав:если занести депо - кредитку дадут без справки о доходах?


Без справки о доходах возможно оформить кредитную карту "Велика п'ятірка" с кредитным лимитом до 30 000 грн.


Это было написано в марте. Сейчас еще актуально? Хочу оформить для коллекции Б5.
В банк занес два депозита на несколько тысяч долларов.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:44

  Искатель написав:
  TASCOMBANK написав:
  Alfa_Otstoy написав:если занести депо - кредитку дадут без справки о доходах?


Без справки о доходах возможно оформить кредитную карту "Велика п'ятірка" с кредитным лимитом до 30 000 грн.


Это было написано в марте. Сейчас еще актуально? Хочу оформить для коллекции Б5.
В банк занес два депозита на несколько тысяч долларов.


Да, актуально.
Если желаете чтобы сумма кредитного лимита была до 30 000 грн., справка о доходах, в таком случае, не является обязательной.
Достаточно предоставить паспорт и ИНН.
Для того, чтобы не ожидать в очереди, рекомендуем назначить встречу на удобное для Вас время, обратившись в Контакт-центр Банка.
TASCOMBANK
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