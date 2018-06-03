TASCOMBANK написав:То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ". Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици. http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
А можно в цифрах сколько итого кэшбэка при покупке в супермаркетах на 100 грн - 200 грн - 500 грн - 1000 грн -
До 200 грн.- акционного начисления не будет. 200 - 499,99 грн.- 2,00% 500 — 999,99 грн. - 3,00% 1000 и больше - 4,00%
Більше 1000 - це і 1001 і 100 001 Яка максимальна сума обороту по вказаним МСС , або простіше яка максимальна сума кешбеку в місяць може бути виплачена ? ( або максимальна за період дії акції якщо кешбек буде нараховуватись не помісячно , а один раз за весь час)