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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так я не понял, акция суммируется со старыми условиями или заменяет их?
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Додано: Пон 04 чер, 2018 18:13
Більше 1000 - це і 1001 і 100 001
Яка максимальна сума обороту по вказаним МСС , або простіше яка максимальна сума кешбеку в місяць може бути виплачена ? ( або максимальна за період дії акції якщо кешбек буде нараховуватись не помісячно , а один раз за весь час)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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