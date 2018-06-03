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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1789179017911792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Так я не понял, акция суммируется со старыми условиями или заменяет их?
Vuch
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:а я ни бе ни ме сказать не могу

..это компрометация...."шеф" не знает что делать ))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:13

  TASCOMBANK написав:
  Aps написав:
  TASCOMBANK написав:То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ".
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
А можно в цифрах сколько итого кэшбэка при покупке в супермаркетах на :?:
100 грн -
200 грн -
500 грн -
1000 грн -
До 200 грн.- акционного начисления не будет.
200 - 499,99 грн.- 2,00%
500 — 999,99 грн. - 3,00%
1000 и больше - 4,00%
Більше 1000 - це і 1001 і 100 001
Яка максимальна сума обороту по вказаним МСС , або простіше яка максимальна сума кешбеку в місяць може бути виплачена ? ( або максимальна за період дії акції якщо кешбек буде нараховуватись не помісячно , а один раз за весь час)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 1789179017911792
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