RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1790179117921793>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Так я не понял, акция суммируется со старыми условиями или заменяет их?
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 04.03.09
Подякував: 160 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:а я ни бе ни ме сказать не могу

..это компрометация...."шеф" не знает что делать ))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 15.08.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:13

  TASCOMBANK написав:
  Aps написав:
  TASCOMBANK написав:То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ".
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=
А можно в цифрах сколько итого кэшбэка при покупке в супермаркетах на :?:
100 грн -
200 грн -
500 грн -
1000 грн -
До 200 грн.- акционного начисления не будет.
200 - 499,99 грн.- 2,00%
500 — 999,99 грн. - 3,00%
1000 и больше - 4,00%
Більше 1000 - це і 1001 і 100 001
Яка максимальна сума обороту по вказаним МСС , або простіше яка максимальна сума кешбеку в місяць може бути виплачена ? ( або максимальна за період дії акції якщо кешбек буде нараховуватись не помісячно , а один раз за весь час)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19363
З нами з: 15.01.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:19

  TASCOMBANK написав:
  Aps написав:
  TASCOMBANK написав:То есть, до 200 грн., за покупки на АЗС и в супермаркетах начисляется бонус согласно стандартных условий Акции "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНКОМ".
Если сумма за покупки в данных категориях больше 200 грн., начисление будет происходить по условиям летней акции, до 4%, согласно таблици.
http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... %20target=


А можно в цифрах сколько итого кэшбэка при покупке в супермаркетах на :?:
100 грн -
200 грн -
500 грн -
1000 грн -



До 200 грн.- акционного начисления не будет.
200 - 499,99 грн.- 2,00%
500 — 999,99 грн. - 3,00%
1000 и больше - 4,00%

....н-да....ну хорошо АКЦИОННОГО на сумму до 200грн не будет , а ПО СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ ИЛИ НЕТ ???? можно однозначно писать а не править безконечно ответы ?? или ваша акция по сути это лишение всякого кешбека стандартного и акционного на покупки до 200грн ?? :?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 15.08.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  -VICTOR- написав:акция по сути это лишение всякого кешбека стандартного и акционного на покупки до 200грн ??
Я якось погано розумію причину невдоволення....
Але 2% на 200 грн=4 грн , з яких ще треба вирахувати 19,5%....
Як на мене легше не заморочуватись наявністю/відсутністю подібних супердоходів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19363
З нами з: 15.01.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:35

budivelnik по перше це 2% чистими , по друге - це масовий чек , далеко не всі таряться на тиждень/місяць . А невдоволення в ігноруванні норм - повідомлення повинно було бути ЗА МІСЯЦЬ а вони навіть прислали його пізніше ніж почалась "акція"....я особисто маю намір внести корективи в користування картками....
будь-які зміни та ще й фактично заднім числом до умов продукту - це формальне свинство...
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Пон 04 чер, 2018 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 15.08.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:36

  Искатель написав:
  TASCOMBANK написав:
  Alfa_Otstoy написав:если занести депо - кредитку дадут без справки о доходах?


Без справки о доходах возможно оформить кредитную карту "Велика п'ятірка" с кредитным лимитом до 30 000 грн.


Это было написано в марте. Сейчас еще актуально? Хочу оформить для коллекции Б5.
В банк занес два депозита на несколько тысяч долларов.

Депо-в данном случае это негативный фактор.
Только рефинанс.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:38

  -VICTOR- написав:budivelnik по перше це 2% чистими , по друге - це масовий чек , далеко не всі таряться на тиждень/місяць . А невдоволення в ігноруванні норм - повідомлення повинно було бути ЗА МІСЯЦЬ а вони навіть прислали його пізніше ніж почалась "акція"....я особисто маю намір внести корективи в користування картками....
Який масовий чек?
Якщо я правильно зрозумів то акція не почекова. а помісячна...
Тому
Якщо людина не набирає в місяць 200 грн покупок, то яка різниця що вона не отримає 4 грн в місяць?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19363
З нами з: 15.01.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:43

budivelnik ну ви зовсім вибачте" не в зуб ногою " покупка менше 200грн тепер без кешбеку -це не на місяць а на покупку по категоріям АЗС і супермаркети
по програмі кешбеку для Б5 - розмір кешбеку по покупкам обмежувався сумою на місяць-1300грн грязними ... А тепер просто не нараховуватись буде на покупку до 200грн в названих категоріях і відповідно наприклад на 100покупок кожна ж яких менше 200грн -отримаєте великий круглий нуль .
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Пон 04 чер, 2018 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6741
З нами з: 15.08.12
Подякував: 365 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:48

budivelnik
У вас есть Б5 или нет? А то вы какие то странные вопросы задаёте :roll: До акции при расчётах Б5 хоть в сумме 5 грн, хоть 125, хоть 525 - кэшбек был 2% чистыми. Поэтому карта была универсальной в части оплат. Сейчас кб будут платить за покупки начиная от 200 грн и далее по таблице. Вам до сих пор не понятно в чому невдоволення громадян?

-VICTOR- позволю себе поправить вас :oops: потолок кб по Б5 1300 чистыми/мес
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 556
З нами з: 04.12.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1790179117921793>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gun, lubopytnaya, sens, WachtAmRhein і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6936)
04.06.2018 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.