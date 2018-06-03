|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так я не понял, акция суммируется со старыми условиями или заменяет их?
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:13
Більше 1000 - це і 1001 і 100 001
Яка максимальна сума обороту по вказаним МСС , або простіше яка максимальна сума кешбеку в місяць може бути виплачена ? ( або максимальна за період дії акції якщо кешбек буде нараховуватись не помісячно , а один раз за весь час)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:19
....н-да....ну хорошо АКЦИОННОГО на сумму до 200грн не будет , а ПО СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ ИЛИ НЕТ ???? можно однозначно писать а не править безконечно ответы ?? или ваша акция по сути это лишение всякого кешбека стандартного и акционного на покупки до 200грн ??
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Я якось погано розумію причину невдоволення....
Але 2% на 200 грн=4 грн , з яких ще треба вирахувати 19,5%....
Як на мене легше не заморочуватись наявністю/відсутністю подібних супердоходів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:35
budivelnik по перше це 2% чистими , по друге - це масовий чек , далеко не всі таряться на тиждень/місяць . А невдоволення в ігноруванні норм - повідомлення повинно було бути ЗА МІСЯЦЬ а вони навіть прислали його пізніше ніж почалась "акція"....я особисто маю намір внести корективи в користування картками....
будь-які зміни та ще й фактично заднім числом до умов продукту - це формальне свинство...
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Пон 04 чер, 2018 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:36
Депо-в данном случае это негативный фактор.
Только рефинанс.
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:38
Який масовий чек?
Якщо я правильно зрозумів то акція не почекова. а помісячна...
Тому
Якщо людина не набирає в місяць 200 грн покупок, то яка різниця що вона не отримає 4 грн в місяць?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:43
budivelnik ну ви зовсім вибачте" не в зуб ногою " покупка менше 200грн тепер без кешбеку -це не на місяць а на покупку по категоріям АЗС і супермаркети
по програмі кешбеку для Б5 - розмір кешбеку по покупкам обмежувався сумою на місяць-1300грн грязними ... А тепер просто не нараховуватись буде на покупку до 200грн в названих категоріях і відповідно наприклад на 100покупок кожна ж яких менше 200грн -отримаєте великий круглий нуль .
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Пон 04 чер, 2018 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:48
budivelnik
У вас есть Б5 или нет? А то вы какие то странные вопросы задаёте До акции при расчётах Б5 хоть в сумме 5 грн, хоть 125, хоть 525 - кэшбек был 2% чистыми. Поэтому карта была универсальной в части оплат. Сейчас кб будут платить за покупки начиная от 200 грн и далее по таблице. Вам до сих пор не понятно в чому невдоволення громадян?
-VICTOR- позволю себе поправить вас потолок кб по Б5 1300 чистыми/мес
|