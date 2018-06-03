Кассандра написав:budivelnik У вас есть Б5 или нет? А то вы какие то странные вопросы задаёте До акции при расчётах Б5 хоть в сумме 5 грн, хоть 125, хоть 525 - кэшбек был 2% чистыми. Поэтому карта была универсальной в части оплат. Сейчас кб будут платить за покупки начиная от 200 грн и далее по таблице. Вам до сих пор не понятно в чому невдоволення громадян?
-VICTOR- позволю себе поправить вас потолок кб по Б5 1300 чистыми/мес
ну насколько я помню - 1300грязными а чистыми около 1050грн...
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Кассандра написав:budivelnik У вас есть Б5 или нет? А то вы какие то странные вопросы задаёте До акции при расчётах Б5 хоть в сумме 5 грн, хоть 125, хоть 525 - кэшбек был 2% чистыми. Поэтому карта была универсальной в части оплат. Сейчас кб будут платить за покупки начиная от 200 грн и далее по таблице. Вам до сих пор не понятно в чому невдоволення громадян?
-VICTOR- позволю себе поправить вас потолок кб по Б5 1300 чистыми/мес
ну насколько я помню - 1300грязными а чистыми около 1050грн...
11. Сума Винагороди , яку може отримати Учасник, лімітується Організатором та не може бути меншою ніж 1,00 (одна ) гривня та більшою за 1300,00 (тисяча триста ) гривень на місяць. (с) тут
Кассандра а разве там нет приписки ....(з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ?
для Вики - такой текст :Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується на картковий рахунок, тобто Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору). - то есть ограничено 500грн на руки...
для Б5 кажись текст "немножко для Добкина написан " нет ?
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Пон 04 чер, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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короче "акция" заключается в следующем - если Вы привыкли выходить в супермаркет каждый день по свежий кефирчик молочко, булочку и Ваш чек меньше 200 гривен для Вас "акция" и Кешбек отменяется. (т.е. можно под эти суммы юзать любую другую кредитную карту)
(я например купил 1 июня, про "акцию" ещё не слышал, на 197 грн - знал бы про акцию доложил бы жвачку)
для трат от 200 до 499.99 - тоже "акция" - т.е. всё осталось как прежде 2%
А вот для покупок в супермаркетах 500 грн. и больше действительно Акция - т.е. будет 3% или 4% взависимости от аппетита )))
-VICTOR- написав:Кассандра а разве там нет приписки ....(з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ?
для Вики - такой текст :Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується на картковий рахунок, тобто Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору). - то есть ограничено 500грн на руки...
для Б5 кажись текст "немножко для Добкина написан " нет ?
Та не, приписки там нету. Там в приложении 1 есть таблица в которой и указан размер ставки кб (грязный/чистый) - для азс и еды - 2,485% / 2 %, для остального - 1,243%/1 %
Между прочим у таси всегда в случае акций текст для Добкина написан - вспомните предыдущую - и сколько копий тогда сломали ?
-VICTOR- написав:budivelnik ну ви зовсім вибачте" не в зуб ногою " покупка менше 200грн тепер без кешбеку -це не на місяць а на покупку по категоріям АЗС і супермаркети по програмі кешбеку для Б5 - розмір кешбеку по покупкам обмежувався сумою на місяць-1300грн грязними ... А тепер просто не нараховуватись буде на покупку до 200грн в названих категоріях і відповідно наприклад на 100покупок кожна ж яких менше 200грн -отримаєте великий круглий нуль .
Сума транзакцій в мережі АЗС, супермаркетів, магазинів за окремими кодами МСС*___сума кешбеку 200 — 499,99 грн.____________________________________________2,00% 500 — 999,99 грн______________________________________________3,00% 1000 і більше_________________________________________________4,00%
І після цього стане ясно- що хоч чучелом( 1000 разів в місяць по вказаним МСС по 1 грн) що тушкою ( 1 раз в місяць на будь-яке вказане МСС на 1000 грн) але кешбек буде 4% От і виходить , що для того щоб набрати максимум в 1300 грн потрібно провести 1300/4% х 100%=32500 грн - що звичайно багато , але не дуже то вже й тяжко.