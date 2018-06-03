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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1790179117921793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:00

  Кассандра написав:budivelnik
У вас есть Б5 или нет? А то вы какие то странные вопросы задаёте :roll: До акции при расчётах Б5 хоть в сумме 5 грн, хоть 125, хоть 525 - кэшбек был 2% чистыми. Поэтому карта была универсальной в части оплат. Сейчас кб будут платить за покупки начиная от 200 грн и далее по таблице. Вам до сих пор не понятно в чому невдоволення громадян?

-VICTOR- позволю себе поправить вас :oops: потолок кб по Б5 1300 чистыми/мес

ну насколько я помню - 1300грязными а чистыми около 1050грн...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:05

  -VICTOR- написав:
  Кассандра написав:budivelnik
У вас есть Б5 или нет? А то вы какие то странные вопросы задаёте :roll: До акции при расчётах Б5 хоть в сумме 5 грн, хоть 125, хоть 525 - кэшбек был 2% чистыми. Поэтому карта была универсальной в части оплат. Сейчас кб будут платить за покупки начиная от 200 грн и далее по таблице. Вам до сих пор не понятно в чому невдоволення громадян?

-VICTOR- позволю себе поправить вас :oops: потолок кб по Б5 1300 чистыми/мес

ну насколько я помню - 1300грязными а чистыми около 1050грн...


11. Сума Винагороди , яку може отримати Учасник, лімітується Організатором та не може бути меншою ніж 1,00 (одна ) гривня та більшою за 1300,00 (тисяча триста ) гривень на місяць. (с) тут

то у аллы 500 грязными (402,5 чистыми) :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:16

Кассандра а разве там нет приписки ....(з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ? :wink:

для Вики - такой текст :Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується на картковий рахунок, тобто Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору). - то есть ограничено 500грн на руки...

для Б5 кажись текст "немножко для Добкина написан " :wink: нет ?
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Пон 04 чер, 2018 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня Б5 лежит на полочке с января месяца. По Вике после поднятия лимита до 5т пошли движения в инете. Станет ли лучше с акцией, возможно возьму для АЗС и это всё пока.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:25

короче "акция" заключается в следующем - если Вы привыкли выходить в супермаркет каждый день по свежий кефирчик молочко, булочку и Ваш чек меньше 200 гривен для Вас "акция" и Кешбек отменяется. (т.е. можно под эти суммы юзать любую другую кредитную карту)

(я например купил 1 июня, про "акцию" ещё не слышал, на 197 грн - знал бы про акцию доложил бы жвачку)

для трат от 200 до 499.99 - тоже "акция" - т.е. всё осталось как прежде 2%

А вот для покупок в супермаркетах 500 грн. и больше действительно Акция -
т.е. будет 3% или 4% взависимости от аппетита )))
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:39

  -VICTOR- написав:Кассандра а разве там нет приписки ....(з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ? :wink:

для Вики - такой текст :Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується на картковий рахунок, тобто Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору). - то есть ограничено 500грн на руки...

для Б5 кажись текст "немножко для Добкина написан " :wink: нет ?

Та не, приписки там нету. Там в приложении 1 есть таблица в которой и указан размер ставки кб (грязный/чистый) - для азс и еды - 2,485% / 2 %, для остального - 1,243%/1 %

Между прочим у таси всегда в случае акций текст для Добкина написан - вспомните предыдущую - и сколько копий тогда сломали ? :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:48

  -VICTOR- написав:budivelnik ну ви зовсім вибачте" не в зуб ногою " покупка менше 200грн тепер без кешбеку -це не на місяць а на покупку по категоріям АЗС і супермаркети
по програмі кешбеку для Б5 - розмір кешбеку по покупкам обмежувався сумою на місяць-1300грн грязними ... А тепер просто не нараховуватись буде на покупку до 200грн в названих категоріях і відповідно наприклад на 100покупок кожна ж яких менше 200грн -отримаєте великий круглий нуль .
Можна звичайно свої ноги в свої зуби сунути , а можна просто читати заголовок таблиці
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1430/58/lang,ukrainian/%20target=
Сума транзакцій в мережі
АЗС, супермаркетів, магазинів за окремими кодами МСС*___сума кешбеку
200 — 499,99 грн.____________________________________________2,00%
500 — 999,99 грн______________________________________________3,00%
1000 і більше_________________________________________________4,00%

І після цього стане ясно- що хоч чучелом( 1000 разів в місяць по вказаним МСС по 1 грн) що тушкою ( 1 раз в місяць на будь-яке вказане МСС на 1000 грн) але кешбек буде 4%
От і виходить , що для того щоб набрати максимум в 1300 грн потрібно провести
1300/4% х 100%=32500 грн - що звичайно багато , але не дуже то вже й тяжко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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