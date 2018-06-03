І після цього стане ясно- що хоч чучелом( 1000 разів в місяць по вказаним МСС по 1 грн) що тушкою ( 1 раз в місяць на будь-яке вказане МСС на 1000 грн) але кешбек буде 4%
Там же ниже:
** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.
В одном месте "транзакцій", в другом "транзакції". Получается на усмотрение организатора.
Скоріше за все помилка внизу, але навіть у випадку коли внизу не помилка то суми потрібно набирати чеками від 200 грн , що звичайно трошки проблематичніше, але для мене якраз більш критично це знати коди МСС наприклад Метро, тоді мені по барабану , за місяць я там наберу аж самому страшно...