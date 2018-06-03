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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1791179217931794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:11

  gun написав:
  budivelnik написав:Можна звичайно свої ноги в свої зуби сунути , а можна просто читати заголовок таблиці
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1430/58/lang,ukrainian/%20target=
Сума транзакцій

І після цього стане ясно- що хоч чучелом( 1000 разів в місяць по вказаним МСС по 1 грн) що тушкою ( 1 раз в місяць на будь-яке вказане МСС на 1000 грн) але кешбек буде 4%

Там же ниже:
** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.

В одном месте "транзакцій", в другом "транзакції". Получается на усмотрение организатора. :wink:
Скоріше за все помилка внизу, але навіть у випадку коли внизу не помилка то суми потрібно набирати чеками від 200 грн , що звичайно трошки проблематичніше, але для мене якраз більш критично це знати коди МСС наприклад Метро, тоді мені по барабану , за місяць я там наберу аж самому страшно...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Кассандра написав:Между прочим у таси всегда в случае акций текст для Добкина написан - вспомните предыдущую - и сколько копий тогда сломали ?

...тут и не поспоришь...) каждый раз чешем затылок в желании понять что же на самом деле хотели донести до потребителя Тасины маркетологи..))
а для budivelnik это пока непонятно )
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:20

Кассандра СМС прислали 2.06 )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:До 200 грн.- акционного начисления не будет.
200 - 499,99 грн.- 2,00%
500 — 999,99 грн. - 3,00%
1000 и больше - 4,00%


Від 0 до 999,99 грн. - Моня - 4% (або Сімка, хто має Платінум);
Від 1000 грн. - Альфа з кешбеком та розстрочкою.

А ТАСя? На заслужений відпочинок з її лімітами, добкінськими текстами та "цікавими" акціями!
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:38

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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:38

-VICTOR- Кстати, начислили кб за за покупки до 200 грн по 31 мая включительно, а за 1-е июня уже нет. Видно парсили транзакции вручную. то-то проводки прошли уже после 18-ти
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:26

  Кассандра написав:-VICTOR- Кстати, начислили кб за за покупки до 200 грн по 31 мая включительно, а за 1-е июня уже нет. Видно парсили транзакции вручную. то-то проводки прошли уже после 18-ти

Где вы узнаете КБ по каждой транзакции, через горячку что-ли?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:03

в смартфоне. тас24. не путать с тас2ю
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Одно время его пользовал.. имеется в виду постоянный мониторинг бонусного баланса и сравнение его изменений с суммами в проводках?
v57 написав:в смартфоне. тас24. не путать с тас2ю
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:22

  mihasik написав:
  Кассандра написав:-VICTOR- Кстати, начислили кб за за покупки до 200 грн по 31 мая включительно, а за 1-е июня уже нет. Видно парсили транзакции вручную. то-то проводки прошли уже после 18-ти

Где вы узнаете КБ по каждой транзакции, через горячку что-ли?

та что вы, какая горячка - выписка и калькулятор наши инструменты. То что списалось днём (обычно к 13:00, хотя сегодня после 18-ти), начисляется в виде кб после 21:00 на бонусный счёт. Сегодня списались операции за 31 мая и 1 июня. Путём несложных расчётов определяем сумму начисленного кб. обычно сходится до копы. А сёдня не сошлось, потому пересчитала кб за 1-е число - как раз этой суммы и не хватает до обычных цифирей. Вывод - за 1- е не начислено, т.е. Сирожа оставил себе на пирожно :wink:
Кассандра
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