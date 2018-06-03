І після цього стане ясно- що хоч чучелом( 1000 разів в місяць по вказаним МСС по 1 грн) що тушкою ( 1 раз в місяць на будь-яке вказане МСС на 1000 грн) але кешбек буде 4%
Там же ниже:
** Якщо сума транзакції за платіжною карткою менше ніж 200,00 грн., то за умовами акції кешбек за таку операцію не нараховується.
В одном месте "транзакцій", в другом "транзакції". Получается на усмотрение организатора.
Скоріше за все помилка внизу, але навіть у випадку коли внизу не помилка то суми потрібно набирати чеками від 200 грн , що звичайно трошки проблематичніше, але для мене якраз більш критично це знати коди МСС наприклад Метро, тоді мені по барабану , за місяць я там наберу аж самому страшно...
Кассандра написав:-VICTOR- Кстати, начислили кб за за покупки до 200 грн по 31 мая включительно, а за 1-е июня уже нет. Видно парсили транзакции вручную. то-то проводки прошли уже после 18-ти
Где вы узнаете КБ по каждой транзакции, через горячку что-ли?
та что вы, какая горячка - выписка и калькулятор наши инструменты. То что списалось днём (обычно к 13:00, хотя сегодня после 18-ти), начисляется в виде кб после 21:00 на бонусный счёт. Сегодня списались операции за 31 мая и 1 июня. Путём несложных расчётов определяем сумму начисленного кб. обычно сходится до копы. А сёдня не сошлось, потому пересчитала кб за 1-е число - как раз этой суммы и не хватает до обычных цифирей. Вывод - за 1- е не начислено, т.е. Сирожа оставил себе на пирожно