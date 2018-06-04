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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 23:32
Кассандра написав:
т.е. Сирожа оставил себе на пирожно
Сирожа спер НАШЕ пироженко , а не оставил , а по сему я ему отомстю за такую наглость и мстя моя будет жестким циркуляром о использовании карт в нашем домашнем кругу - о то пусть хлебает )
Р/С ..ввожу персональные санкции против СЛТ
путем запрета оплаты покупок ниже 200грн картами Таси
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:52
Коллеги, добрый день
В связи с ситуацией по В5, подскажите вариант кредитки по которой начисляется кэшбек от нуля без дешевых разводов. Пользуюсь пока Б5.
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Алексей77
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:54
Алексей77 написав:Коллеги, добрый день
В связи с ситуацией по В5, подскажите вариант кредитки по которой начисляется кэшбек от нуля без дешевых разводов. Пользуюсь пока Б5.
mono, wc
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casper12
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Додано: Вів 05 чер, 2018 09:32
В TAS2U вже немає безкоштовного поповнення карток?
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Кочевник
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Додано: Вів 05 чер, 2018 09:34
Кассандра написав:
та что вы, какая горячка - выписка и калькулятор наши инструменты. То что списалось днём (обычно к 13:00, хотя сегодня после 18-ти), начисляется в виде кб после 21:00 на бонусный счёт. Сегодня списались операции за 31 мая и 1 июня. Путём несложных расчётов определяем сумму начисленного кб. обычно сходится до копы. А сёдня не сошлось, потому пересчитала кб за 1-е число - как раз этой суммы и не хватает до обычных цифирей. Вывод - за 1- е не начислено, т.е. Сирожа оставил себе на пирожно
Мне,по вике, раз в месяц капает на бонус. Просчитать не получ.
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mihasik
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Додано: Вів 05 чер, 2018 09:36
Кочевник написав:
В TAS2U вже немає безкоштовного поповнення карток?
Ніби нічого не мінялося, як було так і є
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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