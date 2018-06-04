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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1792179317941795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 23:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Кассандра написав:т.е. Сирожа оставил себе на пирожно

Сирожа спер НАШЕ пироженко , а не оставил , а по сему я ему отомстю за такую наглость и мстя моя будет жестким циркуляром о использовании карт в нашем домашнем кругу - о то пусть хлебает )
Р/С ..ввожу персональные санкции против СЛТ :wink: путем запрета оплаты покупок ниже 200грн картами Таси
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги, добрый день
В связи с ситуацией по В5, подскажите вариант кредитки по которой начисляется кэшбек от нуля без дешевых разводов. Пользуюсь пока Б5.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Алексей77 написав:Коллеги, добрый день
В связи с ситуацией по В5, подскажите вариант кредитки по которой начисляется кэшбек от нуля без дешевых разводов. Пользуюсь пока Б5.
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casper12
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В TAS2U вже немає безкоштовного поповнення карток?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:34

  Кассандра написав:та что вы, какая горячка - выписка и калькулятор наши инструменты. То что списалось днём (обычно к 13:00, хотя сегодня после 18-ти), начисляется в виде кб после 21:00 на бонусный счёт. Сегодня списались операции за 31 мая и 1 июня. Путём несложных расчётов определяем сумму начисленного кб. обычно сходится до копы. А сёдня не сошлось, потому пересчитала кб за 1-е число - как раз этой суммы и не хватает до обычных цифирей. Вывод - за 1- е не начислено, т.е. Сирожа оставил себе на пирожно :wink:

Мне,по вике, раз в месяц капает на бонус. Просчитать не получ.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:36

  Кочевник написав:В TAS2U вже немає безкоштовного поповнення карток?

Ніби нічого не мінялося, як було так і є
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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