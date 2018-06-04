-VICTOR- написав:Кассандра а разве там нет приписки ....(з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ?
для Вики - такой текст :Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується на картковий рахунок, тобто Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору). - то есть ограничено 500грн на руки...
для Б5 кажись текст "немножко для Добкина написан " нет ?
Та не, приписки там нету. Там в приложении 1 есть таблица в которой и указан размер ставки кб (грязный/чистый) - для азс и еды - 2,485% / 2 %, для остального - 1,243%/1 %
Между прочим у таси всегда в случае акций текст для Добкина написан - вспомните предыдущую - и сколько копий тогда сломали ?