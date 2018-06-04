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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1793179417951796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

vollena71 написав:
  Faceless написав:Ні, безкоштовно було і нічого про зміну цього тарифу не повідомляли.
Щодо платного поповнення - може то по тарифу картки, нецільове попвнення, наприклад Платівки?

Очень странно, создала платеж Комиссия 1грн, пересоздала другие, повторно такой же Комиссия 0грн.
Это был гремлин-эффект - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Дійсно, щось відкрутили і комісія вже зникла.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:03

  Кассандра написав:
  -VICTOR- написав:Кассандра а разве там нет приписки ....(з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ? :wink:

для Вики - такой текст :Винагорода у розмірі, що перевищує максимальну суму, не виплачується на картковий рахунок, тобто Учасник може отримати максимально 622,00 (шістсот двадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору). - то есть ограничено 500грн на руки...

для Б5 кажись текст "немножко для Добкина написан " :wink: нет ?

Та не, приписки там нету. Там в приложении 1 есть таблица в которой и указан размер ставки кб (грязный/чистый) - для азс и еды - 2,485% / 2 %, для остального - 1,243%/1 %

Между прочим у таси всегда в случае акций текст для Добкина написан - вспомните предыдущую - и сколько копий тогда сломали ? :wink:

И все таки 1300 грязными на бонусный счёт
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:07

Так що ж кешбеком в 1% на будь-які операції по Б5, є чи немає?
Haza
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:12

  Haza написав:Так що ж кешбеком в 1% на будь-які операції по Б5, є чи немає?

за 1 число есть
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:17

  guntherhouse777 написав:budivelnik,
Метро-5411
Дякую
Отже 3900 за три місяці акції брудними чи чистими , але вони мені нарахують :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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